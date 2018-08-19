Yalıda işkence
İşletmeci Yağızcan Y.’nin (29) Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki bir düğünde stajyer avukat sevgilisi Selin C.’ye (25) kafa attığı, yüzünü ısırdığı öne sürüldü. Hakkında 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yağızcan Y. “Şakağından ısırdım” dedi.
İDDİANAMEYE göre ikili arasında üç güne yayılan şiddet olayı şöyle gelişti: Selin C. ile sevgilisi Yağızcan Y. bir arkadaşlarının düğünü için 4 Ağustos'ta Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı’na gitti. Yağızcan Y. yanından ayrılan sevgilisine 'Sen neden yanımda değilsin' diyerek yüzünü ısırıp kafa attı. Şok yaşayan Selin C., çevreden utandığı için polisi aramadı. Yağızcan Y. genç kadını tekrar dövmeye başladı. Şiddet dışarıda, bindikleri takside, birlikte döndükleri arkadaşlarının evinde de devam etti. Eve girer girmez Selin C. kendini bir odaya kilitledi. Yağızcan Y. “Bir şey yapmayacağım” diye yalvararak stajyer avukatı ikna etti. Ancak Selin C. kapıyı açınca yatağa yatırdığı genç kızın boğazını sıktı. Uzun süre nefessiz kalan Selin C.’yi bırakan Yağızcan Y. odadan çıkmasına da izin vermedi. Ertesi sabah ikili Yağızcan Y.’nin evine gitti. Selin C. ise bir gün sonra hastaneden rapor alarak şikâyetçi oldu.
BAKANLIĞA DA YAZI GİTTİ
Kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama suçlarından 12.5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak davada tutuklu sanık Yağızcan Y. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çakacak. Mahkeme davaya müdahil olması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na da yazı yolladı.
‘KISKANÇLIK YÜZÜNDEN OLDU’
İşletmeci Yağızcan Y. ifadesinde şunları söyledi:
“Pistte dans ederken ‘Beş dakika sonra geleceğim, gelmezsem gel beni kontrol et’ dedi. 15 dakika geçmesine rağmen gelmeyince merak edip aramaya başladım. Hiçbir yerde yoktu. Bir müddet sonra masada oturduğunu gördüm. Kaç dakikadır nerede olduğunu sordum. Cevap alamayınca bir anlık sinirle yüksek sesten dolayı yüzüne yaklaştım. Alkolün etkisinden dolayı şakak kısmından ısırdım. Sabah televizyon izledikten sonra Selin’in otomobiliyle Koşuyolu’ndaki evime gittik. Özür mahiyetinde kendisine kahvaltı hazırladım. Film izledik. Akşam ‘Seninle barışırsam bu kendime haksızlık olur’ dedi. Kıskançlık üzerine burada bulunuyorum. Başka bir kız arkadaşım olduğu için bana böyle bir suç yöneltti.”
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