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    Yalıda hırsız şoku

    İHA
    26.05.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sarıyer'de merhum Nuri Cerrahoğlu'nun eşi ve kızının yaşadığı yalıda yaşanan hırsızlık teşebbüsü güvenlik güvenlik kameralarına yansıdı. Yalıdaki kasayı alıp kaçmaya çalışan hırsızlar, güvenlik görevlisi ve vatandaşlar tarafından fark edildi. Hırsızlar ile vatandaşlar arasında yaşanan kovalamaca saniye saniye görüntülendi.

    Sarıyer Yeniköy’de Cerrahoğlu ailesine ait yalının bulunduğu sokağa saat 13.45 sıralarında gelen lüks bir otomobil yalıya yanaşarak durdu. Yalı çalışanının bir iş için dışarı çıkmasını fırsat bilen 3 şüpheli, otomobilden inerek içeri girdi.

    Şahıslar kasanın olduğu bölüme yönelirken, dışarıda bıraktıkları bir kişi ise gözcülük yapmaya başladı. İçeri giren şahıslar yanlarında getirdikleri ekipmanlarla kasayı yerinden söktü ve arabaya taşıdı.

    Bu sırada yalıya dönen çalışan, kapıdaki hırsızları fark ederek koşmaya başladı. Yalı çalışanına çevredeki esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. Hep bir birlikte hırsızların peşinden koşan vatandaşlar, soygunu önlemeyi başardı. Kasayı ve otomobili bırakan hırsızlar, koşarak yalıdan kaçtı. Hırsızların bu sırada havaya da ateş açtıkları öğrenildi.

    Yalıda hırsız şokuSilah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Sokak güvenlik şeridiyle kapatılarak şüphelilerin terk ettiği otomobil üzerinde inceleme yapıldı. Panikle kaçan şahısların yalıdan çıkardıkları kasayı otomobil içerisinde bıraktığı ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını alan ekipler şahısların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

    Yalıda hırsız şoku
    Vatandaşların hırsızlara müdahalesi kamerada

    Yalıda yaşanan hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde dışarıdan dönen yalı çalışanı hırsızları fark ederek koşmaya başlıyor. Bu sırada vatandaşlar da çalışana destek veriyor. Yakalandıklarını anlayan şahıslar olay yerinden koşarak kaçıyor, bu sırada bir vatandaş yerdeki park dubasını alarak hırsızları durdurmaya çalışıyor. Hırsızlar kaçış sırasında havaya da ateş ediyor.

     

     

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    Etiketler: Cerrahoğlu ailesi , hırsız , soygun girişimi , gündem
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