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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN (DHA)
19.08.2018 - 13:50, Son Güncelleme:

Yalıda başlayan işkence üç gün sürdü! 'Kafa attı, yüzümü ısırdı'

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Yalıda başlayan işkence üç gün sürdü! 'Kafa attı, yüzümü ısırdı'

Sarıyer'deki Sait Halim Paşa yalısındaki düğüne beraber gittiği stajyer avukat sevgilisine kafa atıp yüzünü ısırdığı öne sürülen işletmeci Yağızcan Y. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'yaralama' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yağızcan Y., sevgilisi Selin C.'nin kendisini kıskandığı için şikayet ettiğini ileri sürdü. Alkolün etkisiyle yüksek müzik nedeniyle yüzüne yaklaştığı sevgilisinin şakak kısmından ısırdığını kabul eden Yağızcan Y., diğer şiddet olaylarını reddetti. Yağızcan Y., "Selin'in otomobiliyle evime gittik. Ona özür kahvaltısı hazırladım. Başka bir kız arkadaşım olduğu için, kıskandığından dolayı buradayım" dedi. 

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde, ikili arasında üç güne yayılan şiddet olayı tarafların iddialarına göre şöyle yer aldı: Stajyer avukat Selin C.(25) ile işletmeci sevgilisi Yağızcan Y.(29) bir arkadaşlarının düğünü için 4 Ağustos'ta Ortaköy'deki Sait Halim Paşa yalısına gitti. Yağızcan Y. yanından ayrılan sevgilisine 'Sen neden benim yanımda değilsin' diyerek üzerine çullanıp yüzünü ısırıp, kafa attı. Şoke giren Selin C., çevreden utanması nedeniyle polisi aramadı. Yağızcan Y.'nin tekrar dövmeye başladığı, genç kız tepki vermedi. Düğünden beraber ayrılan ikilinin tartışması bu kez dışarıya taşındı. Selin C.'yi bir kuytu bir yere götürmeye çalışan Yağızcan Y., başarılı olamayınca zorla bir taksiye bindirdi. 

TAKSİCİ UYARDI VURMAYI BIRAKTI 

Takside Selin C.'yi tokatlayan Yağızcan Y. sürücünün uyarısı üzerine dayağa ara verdi. Çift, Mecidiyeköy'de bir arkadaşının evine gitti. Eve girer girmez Selin C. kendini bir odaya kilitledi. Yağızcan Y. "Bir şey yapmayacağım" diye yalvararak stajyer avukatı ikna etti. Selin C. kapıyı açınca yatağa yatırdığı genç kızın boğazını sıkıp boğmaya başladı. Uzun süre nefessiz kalan Selin C.'yi bırakan Yağızcan Y.  odadan çıkmasına da  izin vermedi. Ertesi sabah evden ayrılan ikili Yağızcan Y.'nin evine gitti. Ertesi gün  Selin C. hastaneden rapor alarak şikayetçi oldu. 

TUTUKLANDI, 27 YIL HAPSİ İSTENDİ 

Savcılık tutuklanan Yağızcan Y. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama suçlarından 12,5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 

"5 DAKİKADA GELMEZSEM BENİ KONTROL ET"

İşletmeci Yağızcan Y.'nin ifadesinde "Kız arkadaşım Selin C. ile gittiğim Sait Halim Paşa yalısındaki düğünde alkol almaya başladık. Pistte dans ederken 'Beş dakika sonra geleceğim, gelmezsem gel beni kontrol et' dedi. 15 dakika geçmesine rağmen gelmeyince merak edip aramaya başladım. Hiçbir yerde yoktu. Bir müddet sonra masada oturduğunu gördüm" dediği öğrenildi.

Selin C.'nin yanına giderek kaç dakikadır nerede olduğunu sorduğunu söyleyen Yağızcan Y. cevap alamayınca bir anlık sinirle yüksek sesten dolayı yüzüne yaklaştığını belirtti. Yağızcan Y.'nin, "Alkolün etkisinden dolayı şakak kısmından ısırdım. Sözlü tartışmanın ardından düğünden kendi isteğiyle ayrıldık. Taksi ile arkadaşımın evine gittik" dediği belirtildi. 

"ÖZÜR KAHVALTISI HAZIRLADIM" 

Arkadaşlarının evinde film izlediklerini belirten Yağızcan Y.'nin, "Uyurken Selin bana 'Neden sarılmıyorsun' dedi. Sabah televizyon izledikten sonra Selin'in otomobiliyle Koşuyolu'ndaki evime gittik. Eve girmeden marketten kahvaltılık aldık. Özür mahiyetinde kendisine kahvaltı hazırladım. Film izledik evimde geceyi geçirdikten sonra ertesi sabah Selin üzerini değiştirmek için kendi evine geçti" diye ifade verdiği öğrenildi.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN BURADAYIM"

Yağızcan Y., Selin C.'nin akşam ise "Seninle barışırsam bu kendime haksızlık olur" dediğini ileri sürdü. Selin C.'nin kendisini başka kız arkadaşı olduğu için şikayet ettiğini düşündüğünü belirten Yağızcan Y.'nin, "Ben kıskançlık üzerine burada bulunuyorum. Başka bir kız arkadaşım olduğu için bana böyle bir suç yöneltti" dediği kaydedildi.

DAVA AİLE BAKANLIĞINA BİLDİRİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak davada tutuklu sanık Yağızcan Y. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çakacak. Mahkeme davaya müdahil olması için   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na da yazı yolladı. 

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (19.08.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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