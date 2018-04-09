Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yalı kazasının ardından fark edildi

    Yalı kazasının ardından fark edildi

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    09.04.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından geçerken dümeni kilitlenen kuru yük gemisinin tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpma görüntüleri yayınlanınca, CHP’li İBB Meclis üyeleri yalıya komşu Lacivert ve Uskumru balık restoranlarının kazık çakarak deniz tarafına doğru büyütüldüğünü tespit etti.

    CHP’li İBB Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan imzasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı  Boğaziçi  İmar Müdürlüğü ile İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulu Müdürlüğü’ne  kaçak büyümeyi ihbar ettiler.

    Yalı kazasının ardından fark edildi“ÜZERİNE DE PERGOLA YAPTILAR”

    Denizden kazanılan alanın üzerinin pergola iye kapatıldığı anlatılan yazıda her iki restoranın da önlerinde özel iskeleleri olduğuna dikkat çekildi. Tarihi eser niteliği taşıyan söz konusu yalıların, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısının komşusu olduğu hatırlatılan yazıda,  “Yük gemisi tarihi yalıya çarptığında yalının hemen bitişiğinde bulunan Uskumru Balık restoranın İskelesi de parçalanmıştır.

     

     

    Yalı kazasının ardından fark edildi

    Uskumru Restoran ile  Lacivert Restoran, yük gemisinin çarptığı yalıya bitişiktir. Yük gemisi bu restoranlara çarpsaydı yaklaşık 600 kişi kapasitesi olan bu restoranlarda ölü ve yaralı sayısı ne olurdu acaba? Facianın eşiğinden  dönülmüştür. Kaldı ki Uskumru Balık restoranın iskelesi parçalandı” denildi.

    Yalı kazasının ardından fark edildi

    “KURULA SORULAR”

    CHP’li meclis üyeleri, yaptıkları suç duyurusunda, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında, bunların bitişik parselleri ile koruma alanlarında ve ayrıca sit alanlarında yer alan taşınmazlarda, 2863 sayılı Kanun gereğince izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulamayacağına dikkat çekilip, Kurul’a şu soruları yöneltti:

    Yalı kazasının ardından fark edildi

    “Bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Bu nedenle, söz konusu taşınmaz ve alanlarda herhangi bir müdahalede bulunulmadan önce ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. Anılan taşınmazlar ile  ilgili  müdürlüğünüz  ve  diğer kurumlar tarafından alınan izinlere aykırı yapılaşmaya karşı bir işlem yapılmış mıdır? Eğer işlem yapıldıysa savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş mudur?”

    Boğaz'daki gemi kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktıİstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi, saat 16:00 sıralarında yalıya çarptı. Kaza, haftasonu olmasından yararlanıp boğaz turuna katılanların gözleri önünde yaşandı. Dümeni kilitlenen gemi hızla kıyıya yaklaşıp yalıya çarparken o anlar onlarca kişi tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Kazada büyük bir şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kazanın duyulmasından sonra yardım ekipleri hemen yola çıktı. Kazanın ardından İstanbul Boğazı çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı. Tanker Ahırkapı'ya çekildi. Kılavuz kaptan, kazaya makine arızasının neden olduğunu söyledi. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar devam ediyor. Gemi bu sefer de Boğaz'da kabloya takıldı. Boğaz'daki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
    daha fazla video için
    Etiketler: Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı , yalı kazası , Boğaz'a kazık , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri