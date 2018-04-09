Yalı kazasının ardından fark edildi

CHP’li İBB Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan imzasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü ile İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulu Müdürlüğü’ne kaçak büyümeyi ihbar ettiler.

“ÜZERİNE DE PERGOLA YAPTILAR”

Denizden kazanılan alanın üzerinin pergola iye kapatıldığı anlatılan yazıda her iki restoranın da önlerinde özel iskeleleri olduğuna dikkat çekildi. Tarihi eser niteliği taşıyan söz konusu yalıların, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısının komşusu olduğu hatırlatılan yazıda, “Yük gemisi tarihi yalıya çarptığında yalının hemen bitişiğinde bulunan Uskumru Balık restoranın İskelesi de parçalanmıştır.

Uskumru Restoran ile Lacivert Restoran, yük gemisinin çarptığı yalıya bitişiktir. Yük gemisi bu restoranlara çarpsaydı yaklaşık 600 kişi kapasitesi olan bu restoranlarda ölü ve yaralı sayısı ne olurdu acaba? Facianın eşiğinden dönülmüştür. Kaldı ki Uskumru Balık restoranın iskelesi parçalandı” denildi.

“KURULA SORULAR”

CHP’li meclis üyeleri, yaptıkları suç duyurusunda, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında, bunların bitişik parselleri ile koruma alanlarında ve ayrıca sit alanlarında yer alan taşınmazlarda, 2863 sayılı Kanun gereğince izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulamayacağına dikkat çekilip, Kurul’a şu soruları yöneltti:

“Bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Bu nedenle, söz konusu taşınmaz ve alanlarda herhangi bir müdahalede bulunulmadan önce ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. Anılan taşınmazlar ile ilgili müdürlüğünüz ve diğer kurumlar tarafından alınan izinlere aykırı yapılaşmaya karşı bir işlem yapılmış mıdır? Eğer işlem yapıldıysa savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş mudur?”