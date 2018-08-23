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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.08.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Yalancı FETÖ'cüye babasından çağrı!

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Yalancı FETÖ'cüye babasından çağrı!

Ordudan atılan firari Binbaşı Tezgel, 15 Temmuz’la ilgili akıl almaz iddialarda bulununca emekli subay olan babası “Tweetlerle kendini temize çıkaramazsın. Onurlu bir şekilde savunmanı ver, kaçma ve aklan” dedi

FETÖ’nün TSK’daki kripto üyelerinin deşifre edildiği ankesörlü telefon operasyonunda açığa çıkarak ordudan atılan Deniz Binbaşı Serkan Tezgel, darbe girişimiyle ilgili birçok yalanı sosyal medyadan arka arkaya sıraladı. Tezgel, kendisi dışında birçok kişiyi suçlarken, emekli subay olan babası Taner Tezgel’i dahi töhmet altında bırakmaya çalıştı. Tezgel’in tweet’leri arasında, babası Taner Tezgel’in kendisine eski sınıf arkadaşının FETÖ’cü olduğunu, Sarıyer Orduevi’nde emekli subaylarla müzakere toplantıları yaptıklarını söylediği iddiası da yer aldı.

7 yıl görüşmemişler!

Baba Tezgel, oğluna cevap verebilmek için bir sosyal medya hesabı açtı. Baba Tezgel yanıtında, kendisiyle ilgili bölümleri hayret ve üzüntüyle okuduğunu belirterek şöyle dedi: 2009”dan beri bir kez bile arayıp sormadığın babanı Eylül 2016’da arayarak görüşmek istediğini belirttin ve 7 yıl sonra ilk kez eşin ve çocuğun olmak üzere 35 dakikaya yakın görüşerek ‘Nasılsın, iyi misin sorularıyla’ ayrıldık. O kısacık görüşmede evlendiğini, harp akademisinde okuduğunu, kurmay subay olduğunu, yüksek lisans yapmak için Amerika’da ordu namına okuduğunu, orada bir kızın olduğunu buruk bir sevinçle dinledim. Bu görüşmemizde hain FETÖ kalkışmasında ne yaptığını sorduğumda, geminin tamirde olduğunu, izinde bulunduğunu, hiçbir şey bilmediğini, o şerefsiz hainler içinde asla olmadığını yemin ederek bana söylemiştin. Ben de sana; o şerefsizlerin içinde olsaydın seni tek kurşunla vuracağımı söylediğimde bizden hain çıkmayacağını söylemiştin.

‘Nereden uyduruyorsun?’

Taner Tezgel oğlunun hezeyanlarına, “Bunları nereden uyduruyorsun? Bir de hayatımda ilk defa adını duyduğum Cihan Yaycı denilen adamın FETÖ’cü olduğunu sana söylediğimi yazmışsın” diye cevap verdi. Oğlu açığa alındıktan sonra “Suçsuzsan git savunmanı ver, aklanırsın” diye saatlerce yalvardığını anlatan baba Tezgel, “Attığım mesajlara dahi cevap vermeyerek hem kendini, hem de silahlı kuvvetlerde şerefli bir yere sahip Tezgel soyadını karaladın. Tweetlerle kendini temize çıkaramazsın. Gel ifadeni ver, bir an önce aklan” diye yazdı.

Ben 1984’te emekli oldum!

Taner Tezgel oğlundan, kendisiyle ilgili ifadeleri çıkarmasını istedi. Baba Tezgel iftiralara şöyle karşılık verdi: Yazının bazı bölümlerinde ‘babam bana şunları söyledi’ veya ‘babam şöyle düşünüyor’ diyerek girişler yapmışsın. Bunlardan biri ‘babam emekli subay arkadaşlarıyla Sarıyer orduevinde belirli toplantılar yaptı’ diyorsun. Bak oğlum, sana söylemediğim şeylerle beni zan altında bırakma. Ben iki yıldır toplasan 3 kez Sarıyer orduevinde akşam yemeğine gitmişimdir. Ayrıca MİT ve derin devletten bahsettiğimi yazmışsın. Ben ne MİT, ne bit, ne derin devlet bilirim. Ben 1984 yılında emekli olmuş bir kişiyim. (GAZETE VATAN)

 

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