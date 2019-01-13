Yalan beyana kayıt dondurma
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin, beyan ettiği yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağını, askı süresi içerisinde kaydını aldırmayan seçmenlerin önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacağını bildirdi.
YSK internet sitesinden Başkan Sadi Güven imzalı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi’ne ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik olarak yapıldığı hakkında; basında haberler yer almakta olup, bazı ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile siyasi partilerden de Başkanlığımıza bilgiler ulaşmaktadır. 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle; seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur.”
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