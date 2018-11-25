Yakup Karaca'nın acı günü
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca’nın annesi Emine Karaca hayatını kaybetti.
Bir süredir kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Emine Karaca gece rahatsızlanarak kaldırıldığı Bayrampaşa Baypark Hospital’de yaşamını yitirdi.
Merhume Karaca’nın cenazesi, bugün (25 Kasım Pazar) ikindi namazı müteakiben Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Siteler Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zeytinburnu Kazlıçeşmede bulunan aile mezarlığına defnedilecek.
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