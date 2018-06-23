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    YaklaÅŸÄ±k 300 bin lira deÄŸerindeki 2 yarÄ±ÅŸ atÄ± akÄ±ma kapÄ±larak telef oldu

    ÅžANLIURFA (Ä°HA)
    23.06.2018 - 21:02 | Son GÃ¼ncelleme:

    ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n Siverek ilÃ§esinde akÄ±ma kapÄ±lan yÃ¼zbinlerce lira deÄŸerindeki 2 yarÄ±ÅŸ atÄ± telef oldu.Â

    Edinilen bilgiye gÃ¶re olay, ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n Siverek ilÃ§esine baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ±karacaÃ¶ren kÄ±rsal Mahallesi Kendil MezrasÄ±â€™nda yaÅŸandÄ±. OtlanmalarÄ± iÃ§in araziye bÄ±rakÄ±lan Ä°brahim AkÄ±lâ€™a ait 2 yarÄ±ÅŸ atÄ±, tahta direÄŸi kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in insan boyuna kadar alÃ§alan elektrik tellerine Ã§arparak akÄ±ma kapÄ±ldÄ±. Toplam deÄŸerinin 300 bin lira civarÄ±nda olduÄŸu iddia edilen atlar olay yerinde telef oldu. YaÅŸanan olay sonrasÄ± jandarma ile elektrik kurumu yetkililerine haber verildi.Â 

    AtlarÄ±nÄ±n akÄ±ma kapÄ±lmasÄ±na Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen AkÄ±l, bunun yanÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 300 bin lira zararÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getirdi. AkÄ±l, zararÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in yetkililerden yardÄ±m beklediÄŸini dile getirdi.Â 

    YarÄ±ÅŸ atlarÄ±nÄ±n 1 buÃ§uk yaÅŸÄ±nda olduklarÄ± ve kÄ±sa sÃ¼re sonra yarÄ±ÅŸlara sokulacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

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