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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
26.01.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ‘Volfram’la yakalandılar!

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Yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ‘Volfram’la yakalandılar!

Tuzla’da bir iş yerinden çalınan yüklü miktardaki toz kimyasal maddeyi piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslar polisin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Polisi görünce evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu etkisiz hale getirildi. Ele geçirilen 'Volfram Madeni'nin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Tuzla’daki bir iş yerinden yüklü miktarda toz kimyasal maddenin çalınması olayıyla ilgili Tuzla Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda şok bilgilere ulaşıldı. 8 Ocak günü yaşanan olayın ardından başlatılan çalışmalarda ifadesi alınan iş yeri sahibi İsrail İ., çalınan kimyasal toz ham maddeyi piyasaya sürmeye çalışan zanlıya ait telefon numarasını polis ekiplerine verdi. Şüphelinin açık kimliğinin tespiti ve yakalanması için alıcı gibi davranan polis ekipleri, şüpheliye ait telefonu aradı. Pendik Kurtköy’de yaşadığı belirlenen telefon numarasının sahibi F.Y., polise toz maddenin satışıyla ağabeyinin ilgilendiğini söyledi. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekip, sosyal medya ve saha çalışması sonucunda şüphelinin lise öğrencisi 2003 doğumlu F.Y. olduğunu tespit etti. Ayrıca F.Y.'nin bir süre önce okuduğu liseden ayrıldığı belirlendi. Şahsın adresine giden ekipler, şüpheliyi ikametinde yakaladı.

Şüpheli, kendisine çalıntı malzemeler sorulduğunda, mahalleden tanıdığı E.Ü isimli zanlının bahse konu çalıntı malzemelerin fotoğraflarını kendi telefonuyla çekip başka bir şahsa gönderdiğini ifade etti. Adı geçen E.Ü.'nün tespiti için polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ise farklı suçlardan çok sayıda suç kaydının yanı sıra, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri E.Ü.'nün yakalanması ve değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulan söz konusu çalıntı kimyasal maddenin ele geçirilmesi için şahsın Ertuğrul Gazi Mahallesi’ndeki adresine operasyon düzenledi. Bu sırada zanlı E.Ü., evin arka penceresinden atlayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri zanlıyı kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Şahsın adresinde yapılan aramada ise ikametin kömürlük bölümünde 11 adet farklı ebatlarda plastik bidonlar içerisinde söz konusu çalıntı 'Volfram Madeni' halinde malzemeler ele geçirilerek polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan E.Ü., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Çalınan madenin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

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