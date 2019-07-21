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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.07.2019 - 00:19, Son Güncelleme:

Yaklaşık 1100 yıllık... İçleri de dolu!

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Yaklaşık 1100 yıllık... İçleri de dolu!

Uşak’ta jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 1100 yıllık oldukları tahmin edilen tarihi eser niteliğinde 20 adet şarap testisi yakalandı. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda testilerin bazılarının içinde şarap mayası da olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, operasyon Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İ.A., isimli şahsın elinde tarihi eser niteliğinde çok sayıda şarap testisi olduğunu ve bunları satmak için Uşak’ın Banaz ilçesine geleceği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı.

Plakası belirlenen aracı takibe alan jandarma KOM ekipleri, Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde satışın yapılacağını tespit etti. Benzin istasyonunda gerçekleştirilen operasyonda İ.A., ile alıcı oldukları iddia edilen M.A. ve A.İ.Ç. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Araçta yapılan aramalarda, 30 santimetre boyunda kapağında haç işareti bulunan ve tarihi eser olarak değerlendirilen ve bazılarının içerisinde şarap mayası da bulunan 20 testi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Banaz Jandarma Komutanlığında işlemlerin devam ettiği öğrenilirken, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve 20 adet testinin Uşak İl Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan, yapılan ilk tespitlerde testilerin tarihinin 1040-1100 yıllık olduğu belirtildi.

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