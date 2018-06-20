‘Yakında fındık ithal edersek hiç şaşırmayın’

Ordu’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirerek, şunları söyledi:

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYU

“Ben size 10 yıl önce gelip ‘Arkadaşlar bir gün Türkiye saman ithal edecek’ deseydim, ‘Bu adam kafayı yemiş’ derdiniz. Ama saman ithal ediyoruz. Türkiye kendi kendine yeten ülkelerden biriydi. Ne oldu da Türkiye bugün buğday, arpa, yulaf, et, fasulye, mercimek, canlı hayvan ithal ediyor. Yakın bir zamanda fındık ithal edersek hiç şaşırmayın. Türkiye’nin tarımı üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyunu egemen güçler oynuyor. Çiftçinin elini güçlendirmek için kurulan Fiskobirlik ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumların giderek zayıflatıldı. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oy verin. Üretim bir ülkenin uluslararası arenada saygınlığının da ölçüsüdür. Katma değeri yüksek ürün üretiyorsanız saygınlığınız daha fazladır.”