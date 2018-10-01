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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA)
01.10.2018 - 22:38, Son Güncelleme:

Yakılarak katledilmişti... İlk kez ortaya çıktı

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Yakılarak katledilmişti... İlk kez ortaya çıktı

BURSA’da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ümit Varol (30) tarafından üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürülen Şengül Vatansever’in (35), olay günü tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ifade ortaya çıktı.

Vatansever’in, ifadesinde, "Araçta beni tehdit etmeye başladı. ’Ya benim olursun ya da ölürsün diye bağırmaya başladı. Araçtan indiğim sırada peşimden indi. Bagajdan benzin çıkardı. Arkamdan üzerime döktü sonra da ateşledi. Ben yolda yanarken, o aracına binerek kaçtı" dediği belirlendi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 4’üncü Çakmak Sokak’ta, 25 Eylül Salı günü meydana gelen olayda, eşinden boşanan Şengül Vatansever,ÿKütahya Domaniç’ten gelen erkek arkadaşı Ümit Varol tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı. Varol, 2 çocuk annesi genç kadını ağır yaralı bırakıp kaçtı.

İFADESİ ALINACAK

Vatansever, yardımına koşan vatandaşlar tarafından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada kendisi de yanan Ümit Varol, polis tarafından yakalandı. Durumları ağır olan Vatansever ile Varol önce Kocaeli’nin Derince ilçesindeki yanık merkezine buradan da İstanbul’a sevk edildi. Şengül Vatansever, 27 Eylül Perşembe günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Vatansever, 28 Eylül Cuma günü Bursa’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedavisi süren Ümit Varol’un sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra Bursa’ya getirilip, ifadesinin alınacağı öğrenildi.

TEHDİT ETMİŞ

Tüyler ürperten cinayete kurban giden Şengül Vatansever’in, olay günü tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ifade ortaya çıktı. Hastanede 3 gün hayata tutunmak için mücadele veren Vatansever’in dehşet anlarını anlatırken şunları kaydettiği öğrenildi:

"Ümit Varol beni telefonla arayarak görüşmek istedi. ’Millet İlkokulu yanında buluşalım’ dedi. Ben de tam o sırada kızımı okula bıraktığım için orada bulunuyordum. Sonra kendisine ait otomobille yanıma geldi. Ben de konuşmak için araca bindim. Kendisiyle arkadaşlığımız bitmişti. Araç içerisinde beni tehdit etmeye başladı. ’Ya benim olursun ya da ölürsün’ diye bağırmaya başladı. ’Ben seni istemiyorum, bu iş daha önceden bitti. Beni bir daha arama’ dedim. Ben araçtan indiğim sırada peşimden indi. Bagajdan benzin çıkardı. Arkamdan üzerime döktü, sonra da ateşledi. Ben yolda yanarken, o aracına binerek olay yerinden kaçtı. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."

’MESELE SEVMEK DEĞİL’

Şengül Vatansever’in sosyal medya hesabından 2 Eylül’de yaptığı son paylaşım, yürek burkmuştu. Vatansever’in son paylaşımında, "Mesele sevmek değil azizim; kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan" ifadelerini içeren bir görsele yer verdiği görülmüştü.

Sevgili dehşeti kameradaBURSA’da sevgililerin ayrılık kavgası vahşete dönüştü. Ümit V. (30), barışmak için buluştuğu Şengül Vatansever’i (35) çıkan tartışmanın ardından otomobilde benzin dökerek ateşe verdi. Alev topuna dönen Vatansever’i otomobilden indirirken kendisi de kısmen yanan Ümit V. otomobille kaçarken polis tarafından yakalandı. Vücutlarındaki yanıklar nedeniyle Kocaeli’ne sevk edilen yaralılardan Vatansever yaşamını yitirirken, Ümit V.’nin ise tedavisine yanık ünitesinde devam edildiği belirtildi.
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