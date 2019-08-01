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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.08.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Yakayı böyle ele verdiler! Piyasaya sahte para süreceklerdi

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Yakayı böyle ele verdiler! Piyasaya sahte para süreceklerdi

İstanbul'dan 8 bin lira karşılığında 30 bin liralık sahte para alan ve parayı piyasaya sürmek için Polatlı'dan Eskişehir'e kiralık otomobille yola çıkan zanlıların, yol boyunca sahte para kullandıkları işletmelerin dikkati sayesinde yakayı ele verdiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir polisinin aldığı ihbarlar doğrultusunda ocak ayında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar, Polatlı'dan sahte para satın almak için İstanbul'a geldi, 8 bin lira karşılığında 30 bin lira sahte para satın alıp Polatlı'ya geri döndü ve birkaç gün sonra paraları piyasaya sürmek için Eskişehir'e hareket etti.

Yol boyunca 4 akaryakıt istasyonundan 20'şer liralık yakıt alıp karşılığında sahte 100 lira veren ve 3 ayrı işletmede tavuk dürüm yiyerek yine sahte para kullanan zanlıların, durumu fark eden benzin istasyonu çalışanları ve tavuk dürüm işletmesi sahipleri tarafından yapılan ihbarlar doğrultusunda yakalandığı ortaya çıktı.

İhbarları değerlendiren güvenlik güçlerinin, ocak ayında gözaltına aldığı Ali K, Gani K. ve Bilal G'nin, ilk ifadelerinde, suça 4 kişinin daha dahil olduğunu itiraf ettiği, operasyon kapsamında yakalanan Gani K, Bilal G, Memiş K, Şafak Ö, Mutlu Ö, Ali K. ve Hamza G'in de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan, zanlılardan Bilal G'nin, savcılıkta verdiği ifadesinde suçunu kabul ederek yolda acıktıkları için birkaç noktada 3'er tavuk dürüm aldıklarını, tavuk satılan işletmelere sahte 100 ve 50 lira gibi banknotlar verdiklerini, benzin alarak paraları akladıklarını ve sahte paraların birçoğunu Eskişehir'e girmek üzereyken gördükleri uygulama noktasından korkarak camdan dışarı attıklarını söylediği öğrenildi.

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