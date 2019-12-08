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ANKARA
08.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yakamoz yatı devrildi

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Yakamoz yatı devrildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı için sipariş verilen ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca kullanılan ‘Yakamoz’ adlı yatın devralındığını açıkladı.

CHP milletvekili Utku Çakırözer’in “2018 yılında Cumhurbaşkanlığı bütçesinde su ve deniz taşıtları bütçesi vardı, 2019’a devredilmişti. Cumhurbaşkanlığının bir deniz taşıtı alım projesi var mıdır?” sorusuna yanıt veren Oktay, şöyle dedi: “Cumhurbaşkanlığı için sipariş verilmiş olan fakat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca kullanılan Yakamoz yatı 16 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na devralınmıştır.”

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