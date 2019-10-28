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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR/AĞRI (DHA)
28.10.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Yakalanınca kaçmaya başladılar... Kimlikleri şoke etti!

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Ağrı'da uygulama yapan polislerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi. Araçta bulunan ve polis olduğu belirlenen 2 kişi, görevli polislerden kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alınan polislerden birinin yaklaşık 5 ay önce açığa alındığı, diğerinin de başpolis olduğu öğrenildi.

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  • Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi polis çıktı
  • Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi polis çıktı
  • Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi polis çıktı
  • Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi polis çıktı
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Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde uygulama yaptı. Ekipler şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Polisin kimlik sorduğu araçtaki 2 kişi, kendilerinin de polis olduğunu belirtti. Bu sırada görevli 3 polisten 1'i önce otomobilin arka kapısını ardından da bagajı açtı.

Bagaja bakan polisler, kaçak sigaraları görünce şüpheli polisler de aracı hareket çalıştırarak kaçmaya başladı. Bu sırada görevli polis memuru, sürücünün açık penceresine tutundu. Şüpheli polisler, yaklaşık 100 metre arkalarından koşturdukları polise aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı. Uygulama noktasından kaçan 2 polis memuru, kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Görevli polis ekibinin otomobili durdurup kontrol yaptığı ve şüpheli polislerin olay yerinden kaçtığı anlar, mobese kameralarınca anbean kaydedildi.

BİRİ BAŞPOLİS, DİĞERİ AÇIĞA ALINMIŞ

Gözaltına alınan polis memurlarından birinin kaçak sigara nedeniyle yaklaşık 5 ay önce açığa alındığı öğrenildi. Diğer polisin ise Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde başpolis olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüpheli polislerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

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