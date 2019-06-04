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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
04.06.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Yakalanınca ağladı

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Yakalanınca ağladı

Adana'da polisin uygulamasında ehliyetsiz olduğu için otomobili çekilmek istenen Durdu G. (25), araca binip kaçtı. Otomobili çekmek için çalışan çekici Ercan Eldek’i (42) araçla sürükleyerek yaralayan ve 20 kilometre süren kovalamacanın ardından polis tarafından yakalanan Durdu G., ehliyetsiz olduğunu söyleyip ağladı.

Saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda uygulama yapan polis, 31 ATG 81 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Durdu G.’nin ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, çekici çağırarak otomobili otoparka çektirmek istedi. Çekici Ercan Eldek’in otomobilde işlem yaptığı sırada içerideki bir özel eşyasını almak bahanesiyle araca yönelen Durdu G., aracı çalıştırıp yanındaki kadın arkadaşıyla kaçmaya başladı.

Otomobilin kaçışı sırasında araca takılan Eldek de sürüklenerek yaralandı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmayı sürdüren Durdu G., önce Hilmi Kürklü Bulvarı’na buradan da İsmet Atlı Caddesi’ne geçti. Polisleri peşine takan ve 80’inci Yıl Bulvarı’nda kaçmaya devam eden Durdu G., daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı’na çıktı.

Yakalanınca ağladı
Bir ara ters şeritten kaçmayı sürdüren ve yoldaki diğer sürücülerin üzerine sürdüğü iddia edilen şüpheli, bulvarda Seyhan İlçesi yönünde devam etti. Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’nda polisin yola bıraktığı kapandan geçen Durdu G., otomobilin lastiği patlaması sonucu yanındaki kadın arkadaşı Kader B. ile birlikte yakalandı. Yakalandıktan sonra kelepçelenerek yere yatırılan Durdu G., ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyip ağladı.

Yakalanınca ağladı

9264 LİRA CEZA KESİLDİ

Adana’ya Mersin’den geldikleri belirlenen şüphelinin olaydan birkaç saat önce il girişindeki uygulamada da polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı saptandı. Ehliyetsiz araç kullanma ve trafiği tehlikeye atmak gibi suçlardan Durdu G.’ye 9 bin 264 lira ceza kesilirken, araçta yapılan aramada ise bir adet bıçak ele geçirildi. Öte yönden şüphelinin kaçarken attığı öne sürülen tabancayı bulmak için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan Durdu G. ve Kader B., polis merkezine götürüldü.

Yakalanınca ağladı

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