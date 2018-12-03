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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.12.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Yakalandıklarında şikayet ettiler... Kazandığımız 15-20 lira o da yol parasına gidiyor

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Adana'da, kent merkezinde, cami önlerinde dilencilik yaparak vatandaşın duygularını sömüren dilenciler Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından yakalandı. Yakalanan dilencilerden biri 10 dakika sonra dilenmeye devam edeceğini pişkin pişkin söylerken, başka bir dilenci ise günde 200-400 TL arası kazandığını, nasıl dilendiğini gülerek anlattı.

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  • Yakalandıklarında şikayet ettiler
  • Yakalandıklarında şikayet ettiler
  • Yakalandıklarında şikayet ettiler
  • Yakalandıklarında şikayet ettiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana’da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri kent merkezindeki esnaf ve vatandaşlara broşürler dağıtarak dilencilik yapanlara karşı uyarıda bulundu. Kalabalık yerlerde, cami önlerinde vatandaşın duygularını sömüren dilencilere operasyon da düzenleyen zabıta ekipleri dilencileri suçüstü yakaladı. 

Yakalanan dilenciler Zabıta Daire Başkanlığı’na getirilerek üst aramasından ve kimlik kontrolünden geçirildi. Aralarında Suriye uyruklu dilencilerin de bulunduğu 10 kişiye ekipler tarafından dilencilik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunulurken, dilencilerin üst aramasında bir şey çıkmaması dikkat çekti. 

Yakalandıklarında şikayet ettiler... Kazandığımız 15-20 lira o da yol parasına gidiyor

TOPLADIĞIMIZ 15-20 TL O DA YOL PARASINA GİDİYOR

Günlük 200-400 TL arası para kazandığını söyleyen dilencilerden biri nasıl dilendiğini gülerek anlatırken, yakalanan kadın dilencilerden biri ise aile büyüklerine beddua ederek, “Bizleri büyüklerimiz böyle alıştırdı. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Onlar da bizim gibi dileniyor. Osmaniye’den geliyoruz her gün otobüsle. Topladığımız 15-20 TL o da yol parasına gidiyor her gün” diye konuştu. 

Bir başka dilenci de dilenmeye mecbur olduğunu söyleyerek, “Şimdi sen beni bırak ben 10 dakika yine aynıyım. Ya istasyonda ya da akşam gel 5 buçuktan sonra büyük otogarda beni bulursun. Bana günlük 50 TL bir kişi versin ben basar giderim. Ben diğerleri gibi 100 lira, 500 lira kazanayım demem. Benim evimin nafakası çıksın yeter” şeklinde konuştu. 

"DİLENCİLİK MESLEK OLMASIN" 

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürü Berat Tarku ise konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “'Dilencilik meslek olmasın' sloganıyla halkımızı bilinçlendirmek için broşürler bastırdık. Zabıta ekiplerimiz bu konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, camilerde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlarımızı bilgilendirip, dilenciliğin meslek haline gelmemesi için çalışmalar başlatıyoruz. Dilenciliğin bitmesindeki en etkin yolun vatandaşlarımızın duyarlı davranması ve bilinçlenmesi. Bu konu ile ilgili ekiplerimizde çok yoğun bir çaba harcıyor” dedi. 

“HALKIN DUYARLILIĞI DİLENCİLİĞİ BİTİRECEK” 

Tarku, dilencilere verilen her paranın yeni dilencilerin ortaya çıkmasını sağladığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızdan isteğimiz, herhangi bir şekilde dilencilere para vermesin. Artık bu durumu sektör haline dönüştürmeye başladılar. Kolay para kazanmanın yollarını bu şekilde arıyorlar. Dilencilikte çocukları da kullanıyorlar. İstismar ediliyor bu konuda.
Yakalandıklarında şikayet ettiler... Kazandığımız 15-20 lira o da yol parasına gidiyor

Dilencilikte duygu sömürüsü yapılıyor. İnsanların vicdani dini boyutta istismar ediliyor. Bu konuda çocukların yeri sokaklar değil eğitim yuvalarıdır. Bu konuyla ilgili Alo 153 çağrı merkezimiz var. Vatandaşlarımız bir olumsuzluk gördüğünde 153’e bildirebilir. Zabıta motorize ekipleri kurduk bu konuyla ilgili ve anında müdahale ediliyor. Halkımızın duyarlılığı dilenciliği bitirecektir" ifadelerini kullandı. 

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