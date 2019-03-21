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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Naki ERDOĞAN/DHA
21.03.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Yakalandığı evde takma sakal ve peruk bulunan FETÖ sanığına 10 yıl hapis

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Yakalandığı evde takma sakal ve peruk bulunan FETÖ sanığına 10 yıl hapis

ESKİŞEHİR’de yakalandığı hücre evinde takma sakal, bıyık, peruk ve 41 bin liralık döviz ele geçirilen FETÖ/PDY sanığı Bahri Gür, tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapse mahkum edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu iddia edilen tutuklu sanık Bahri Gür ile avukatı katıldı. Mahkeme savcısının, esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Bahri Gür, suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgüt ile bugüne kadar hiçbir bağım olmadı. Eşim 'ByLock'tan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Benim alakam yok" dedi. Mahkeme başkanının, "Yakalandığınızda hücre evinde takma sakal, bıyık, peruk ve 41 bin lira değerinde döviz bulunmuş. Buna ne diyeceksin?" diye sorması üzerine, FETÖ sanığı Gür, "Onlar birlikte kaldığımız arkadaşlarımızındı. Ben zaten kaçmıyordum. Tek hatam tanık olarak mahkemeye gitmemekti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmam söz konusu değildir" şeklinde cevap verdi.

Mahkeme heyeti sanık Bahri Gür’ü 'silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ankara, Eskişehir, Konya ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yakalama kararı bulunan Bahri Gür’ün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis ekiplerince hücre evinde yapılan aramalarda kadın ve erkek perukları ve takma sakal, bıyık ile örgütsel dokümanların yanı sıra 41 bin liralık döviz ve Türk Lirası ele geçirilmişti.

Yakalandığı evde takma sakal ve peruk bulunan FETÖ sanığına 10 yıl hapis


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