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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
09.01.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Yakalandı! Film sahnelerini aratmayan planla kaçmıştı...

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Yakalandı! Film sahnelerini aratmayan planla kaçmıştı...

Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ’kasten adam öldürme’ suçundan hükümlü bulunan Cüneyt Güneş, açık görüş sırasında ziyaretçisiyle yer değiştirerek firar etti. Akşam sayımında kaçtığı ortaya çıkan Güneş, Trabzon’da, saklandığı dağ evinde yakalandı. Hükümlü Güneş’in yerine cezaevine giren akrabası da gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan Cüneyt Güneş, 12 yıldır kaldığı cezaevinde açık görüşte, kendisini ziyarete gelen akrabalarıyla görüştü. Bu sırada cezaevi görevlilerinin bir anlık dalgınlığından yararlanan Güneş, kendisini ziyarete gelen akrabasıyla yer değiştirerek, cezaevinden çıktı.

Açık görüşün bitmesinin ardından tutuklu ve hükümlüler koğuşlarına geri döndü. Gardiyanlar tarafından akşam sayımı sırasında Güneş’in firar ettiği anlaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen yetkililer, hükümlü Güneş’in kendisini ziyarete gelen yakınıyla yer değiştirip, cezaevinden çıktığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince hükümlüyle yer değiştiren şüpheli, koğuşta gözaltına aldı. Firar eden Güneş ise Trabzon’da, saklandığı bir dağ evinde yakalandı.

Yakalandı Film sahnelerini aratmayan planla kaçmıştı...

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, firarinin yakalanmasının yanı sıra olayda sorumluluğu bulunan Ceza İnfaz Kurumu görevlileri hakkında da adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

Yakalandı Film sahnelerini aratmayan planla kaçmıştı...

"Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yatmakta bulunan bir hükümlünün infaz kurumuna ziyaretçi olarak giren akrabaları ve arkadaşlarından birisinin, hükümlünün yerine geçerek kaçmasına sebebiyet verdiği, takip sonucu firar eden hükümlünün ve kaçmasına iştirak eden tüm şüphelilerin Trabzon ilinde yakalandıkları, konu ile ilgili firar eden hükümlü ile kaçmasına yardımcı olan şüpheliler hakkında adli soruşturma; olayda sorumluluğu bulunan Ceza İnfaz Kurumu görevlileri hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (09.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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