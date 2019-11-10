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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.11.2019 - 20:40, Son Güncelleme:

Yakalandı! Çocuklarının gözleri önünde canice öldürmüştü...

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Yakalandı! Çocuklarının gözleri önünde canice öldürmüştü...

İzmir’in Bornova ilçesinde, hasta çocuğunu görmeye gelen boşanma aşamasındaki eşi Seda Ç.’yi (33) pompalı tüfekle vurarak öldüren Turgay Ç., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün gece, Karacaoğlan Mahallesi 6211 Sokak’ta meydana geldi. 2 çocukları olan Seda ve Turgay Ç. çifti, bir süre önce boşanma kararı aldı. İddiaya göre, hastalanan çocuğunu görmeye Turgay Ç.’nin oturduğu apartmana gelen Seda Ç. ile eşi binanın önünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Turgay Ç., apartmana yönelen Seda Ç.’nin önüne geçip, pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Seda Ç. kanlar içinde yığılırken, Turgay Ç. ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Seda Ç.’nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Turgay Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bugün akşam saatlerinde yakalandı. Turgay Ç., hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Turgay Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ŞİDDET İDDİASI

Öte yandan, Seda Ç.’nin Turgay Ç.’den şiddet gördüğü ve bu nedenle bir süredir ayrı yaşadıkları ileri sürüldü.

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