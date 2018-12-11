Yakalandı: 9 ilde 15 kuyumcuyu soymuş
Elazığ'da, 9 ilde 15 kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ'daki Gazi Caddesi'nde bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ -Bingöl kara yolunda uygulama yaptı.
Uygulamada yakalanan İ.A gözaltına alındı.
9 ildeki 15 kuyumcudan toplam 61 bin 650 lira çaldığı tespit edilen İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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