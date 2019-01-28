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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.01.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Yakaladıkları silahı sahiplendiler... Hayatlarının şokunu yaşadılar

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Yakaladıkları silahı sahiplendiler... Hayatlarının şokunu yaşadılar

İstanbul’da, devriye gezen polis ekibi, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir adet ruhsatsız tabancaya el koydu. Olaya dair herhangi bir tutanak düzenlemeyen polisler, şüphelileri serbest bırakıp tabancayı sahiplendi. Yargıtay, rüşvet almaktan dava açılan polislerin ’nitelikli zimmet’ suçunu işlediklerine hükmetti. ’Rüşvet almak’tan beraat eden sanık memurlar, 7.5 yıl ile 18 yıl hapis talebiyle yeniden hakim karşısına çıkacaklar. 

İstanbul Avrupa Yakası’nda görevli iki polis memuru iddiaya göre; yol kenarında park halinde şüpheli bir araç gördü. Aracı arayan memurlar 9 mm çapındaki kısa namlulu ruhsatsız tabanca buldu. Ardından olay yerine çağrılan ve önceden tanıştıkları anlaşılan kişi, memurlardan işlem yapılmaması hususunda ricada bulundu. Olayla ilgili olarak herhangi bir adli işlem yapmayan memurlar, böylece ruhsatsız tabancaya el koydu.

Film senaryolarını aratmayan olay, tabancayı yakalatan şüphelinin başka bir olayla alakalı gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabancaya el koydukları ileri sürülen iki memuru gözaltına aldı.

Savcılık, muhafaza ve zaptetme görevleri olduğu halde, herhangi bir yasal işlem yapmadan silahı sahiplendikleri belirtilen memurlar hakkında iddianame hazırladı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların ’rüşvet’ suçundan beraatlarına hükmetti. Mahkeme, sanıklar hakkında görevi kötüye kullanma ve suç delillerini gizleme suçlarından çeşitli oranlarda mahkumiyet verdi.

Kararı savcılık temyiz etti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanıkların eylemlerinin nitelikli zimmet suçunu oluşturduğu gözetilmemesini yasaya aykırı buldu. Daire, memurların nitelikli zimmet suçunu işlediklerine hükmederek ağrı ceza mahkemesi kararını oy birliği ile bozdu. 

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