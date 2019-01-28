Yakaladıkları silahı sahiplendiler... Hayatlarının şokunu yaşadılar
İstanbul’da, devriye gezen polis ekibi, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir adet ruhsatsız tabancaya el koydu. Olaya dair herhangi bir tutanak düzenlemeyen polisler, şüphelileri serbest bırakıp tabancayı sahiplendi. Yargıtay, rüşvet almaktan dava açılan polislerin ’nitelikli zimmet’ suçunu işlediklerine hükmetti. ’Rüşvet almak’tan beraat eden sanık memurlar, 7.5 yıl ile 18 yıl hapis talebiyle yeniden hakim karşısına çıkacaklar.
İstanbul Avrupa Yakası’nda görevli iki polis memuru iddiaya göre; yol kenarında park halinde şüpheli bir araç gördü. Aracı arayan memurlar 9 mm çapındaki kısa namlulu ruhsatsız tabanca buldu. Ardından olay yerine çağrılan ve önceden tanıştıkları anlaşılan kişi, memurlardan işlem yapılmaması hususunda ricada bulundu. Olayla ilgili olarak herhangi bir adli işlem yapmayan memurlar, böylece ruhsatsız tabancaya el koydu.
Film senaryolarını aratmayan olay, tabancayı yakalatan şüphelinin başka bir olayla alakalı gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabancaya el koydukları ileri sürülen iki memuru gözaltına aldı.
Savcılık, muhafaza ve zaptetme görevleri olduğu halde, herhangi bir yasal işlem yapmadan silahı sahiplendikleri belirtilen memurlar hakkında iddianame hazırladı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların ’rüşvet’ suçundan beraatlarına hükmetti. Mahkeme, sanıklar hakkında görevi kötüye kullanma ve suç delillerini gizleme suçlarından çeşitli oranlarda mahkumiyet verdi.
Kararı savcılık temyiz etti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanıkların eylemlerinin nitelikli zimmet suçunu oluşturduğu gözetilmemesini yasaya aykırı buldu. Daire, memurların nitelikli zimmet suçunu işlediklerine hükmederek ağrı ceza mahkemesi kararını oy birliği ile bozdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle