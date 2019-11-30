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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.11.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Yağmurun başkentinde susuz kaldılar

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Rize’nin Taşlıdere, Dağınıksu ve Gündoğdu mahallesinde 10 gündür akmayan sular mahalleliyi isyan ettirdi. Türkiye'nin en fazla yağış alan yerlerin başında gelen Rize'ye 25 gündür yağmur yağmadığı için şehri içme suyunun karşılandığı Andon suyunda eksilme yaşanmasından dolayı sular kesildi. Depolardaki suyun eksilmesiyle su akışı yavaşlatıldı. Bu nedenle 3 mahalle 10 gündür su alamıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taşlıdere mahallesi muhtarı Selim Kara 10 gündür mahallelerinde su olmadığını belirterek “Yetkililerden aldığım bilgi kadarıyla 25 gündür yağmayan yağmur Andon suyunun eksilmesine neden olmuş.

Çayeli ile Gündoğdu suyu ortak kullanıyor. Çayeli’nin su depoları Gündoğdu mahallesinden daha düşük olduğu için ilk suyu Çayeli çekiyor. Bizim suyumuz 10 gündür yüksek katlara hiç akmıyor. Alt katlarda ise bir saat iki saat akıp kesiliyor. Belediye başkanından talepte bulundum.

Su seviyeleri yükselene kadar depolardaki su taksiminin adil bir şekilde yapılıp mağduriyetimizin giderilmesini istedik. İnşallah bir sonuç alabiliriz. Mahallemiz 10 gündür su sıkıntısı çekiyor” İfadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Turan Karslı ise devamlı yetkilileri aradıklarını belirterek ”Buraya bir su tankeri istedik henüz gönderilmedi. Sular gece saat ikide geliyor üçte kesiyor. Burada çoğu kişi doğru düzgün yıkanamıyor. Yaşlılarımız var mağdur oluyoruz” dedi.

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