Yağmurun ardından Eminönü…
Eminönü yeraltı çarşısında esnaf su baskınının ardından kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı.
EMİNÖNÜ'nde su basan yeraltı çarşısında esnaf kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı.
Eminönü'nde sel suyunun bastığı yeraltı çarşısında esnafın çalışması sürüyor. Alt geçitte bulunan çarşısının esnafı, sudan etkilenen ürünleri kuruması için alt geçidin merdivenlerine sıraladı. Sıralanan ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu.
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