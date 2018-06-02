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    Yağmurdan kaçtı, insandan kaçamadı... Vicdansızlık

    İHA
    02.06.2018 - 13:32 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'te yağmurdan korunmak için bir mağazanın açık kapısından içeri girerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen köpek, aynı günün akşamında zehirlenerek öldürüldü.

    Gaziantep'in islahiye ilçesinde son dönemlerde yağan şiddetli yağmur ve doludan insanların yanı sıra hayvanlarda olumsuz etkileniyor. sokakta başıboş bir şekilde dolaşan ve esnafın benekli adını verdiği 4 yaşındaki bir av köpeği, ilçede önceki gün sabah yağan şiddetli yağış esnasında kapısı açık bir mağazaya sığınarak yağmurdan korunmuştu. Mağazaya girmesi anları güvenlik kameralarına yansıyan köpek, akşam saatlerinde ise Cevdetpaşa Mahallesindeki bir inşaatta, mahalle çöpçüleri tarafından ölmüş olarak bulundu.

    Haberi alınca büyük üzüntü yaşayan hayvanseverler ise yaptıkları araştırmada köpeğin yedirilen ciğer ile zehirlendiğini savunurken, köpeği öldürenlerin cezalandırmasını istedi.

    Etiketler: öldürüldü , gündem
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