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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GAZİANTEP (AA)
27.12.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

Yağmur yağınca ortaya çıktı, vatandaşlar kurtardı…

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Yağmur yağınca ortaya çıktı, vatandaşlar kurtardı…

Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin Bilge Mahallesi'nde suyun içinde kalan köstebek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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  • Şanlıurfada su baskınları
  • Şanlıurfada su baskınları
  • Şanlıurfada su baskınları
  • Şanlıurfada su baskınları
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerindeki  yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale edilmesi için kentin önemli kavşaklarında sürücüleri uyardı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.

Yağışların kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA'DA KAR VE BUZLANMA ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak yağışın yanı sıra kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede Siverek-Diyarbakır yolunda kar ve buzlanma etkili olurken, yoğun sis nedeniyle de sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücülerin kazaya karışmamak için araçlarını yol kenarına park ettikleri görülürken, seyir halindeki sürücüler ise sis farlarını yakarak ilerledi.

Kar ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazaların meydana geldiği öğrenildi.

Kar yağışının Diyarbakır'dan itibaren etkili olduğunu belirten sürücü Mehmet Salih Altunpak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için yolda kar temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan kent genelinde etkili olan sağanak merkez ile Suruç ilçesindeki bazı mahallerde taşkına yol açtı. Suruç'a 30 kilometre uzaklıktaki Bilge ile Dumlukuyu Mahallesi'nde sağanak nedeniyle biriken sular bazı evlere girdi, mısır tarlası su altında kaldı.

Bilge Mahallesi'nde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışanlar, suyun içinde buldukları köstebeği kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Yağmur yağınca ortaya çıktı, vatandaşlar kurtardı…

Mahalle sakini Mustafa Aydeniz, yağış nedeniyle ekinlerinin ve evlerinin zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden yardım talep etti.

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesi'nde de  tahliye kanalındaki yağmur sularının taşması üzerine bazı ekili tarlalar su altında kaldı.

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