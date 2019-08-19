"Yağmur sonrası zararımız 5 milyon TL"

İSTANBUL’da önceki gün yağan yağmurdan en çok etkilenen Eminönü altgeçidi esnafı oldu. Eminönü ve tramvay altgeçidindeki dükkânları ve malları su altında kalan esnaf dün kullanılamaz hale gelen mallarını toplayıp çöpe attı. Zabıta ekipleri her iki altgeçidin giriş ve çıkışlarını kapatarak vatandaşların içeri girmesini engelledi. Eminönü altgeçidinde 22 yıldır esnaflık yapan Rıza Çalışkan iki altgeçitte yaklaşık 5 milyon TL zarar olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

ÇOĞUNU KURTARAMADIK

“Buraya bir insan boyunda su girdi. Kurtaramadığımız mal çok oldu. Benim 100 bin liraya yakın zararım var. Belediye başkanı açıklamasında ‘zarar karşılanacak’ dedi. Ama ne olur bilmiyoruz.” Tramvay altgeçidi esnafı Abdullah Hiçyılmaz “Burada bizi yağmur suyu vurmadı, pompadan gelen su vurdu. Burası bomba gibi patladı, su doldu içeri. Mermerler havaya uçtu. Allah’tan çoluk çocuk yoktu burada. 2 milyon TL zararı var altgeçidin” ifadesini kullandı.

Su baskınından kurtarılan ayakkabılar kuruması için altgeçit girişlerindeki merdivenlere dizildi.

VATANDAŞ YÖNETİCİLERİNİ İŞİN BAŞINDA İSTİYOR

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Meteorolojiye ilişkin iddialarıyla ilgili şunları söyledi: “Bu iddialar akla ziyan iddialardır. Hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul’da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair açıklamamız olmasına rağmen ‘Meteoroloji geç açıkladı’ diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işinin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Kayıp da olabilir, can kaybı da ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor. İstanbul’da da yağışla beraber birşeyler gelmiş ama işinizin başında olacaksınız. Ondan sonra kamunun diğer kurumlarını suçlamayacaksınız.”

METEOROLOJİ: KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise “İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış beklentisi”ni içeren bilgilerin belediyelere e-posta aracılığıyla gönderildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: “İmamoğlu, dün (önceki gün) 12.30’da yayımladığımız uyarıyı sadece dikkate almış, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yayımladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır.” Ayrıca yapılan uyarıda yağış şiddetinin “kuvvetli” olarak rapor edildiği belirtildi. (AA)

‘PANSUMAN OLMAZ’

İSTANBUL’da Eminönü ve Üsküdar’ı vuran yağmurun ardından tatilini yarıda kesip önceki gece Bodrum’dan İstanbul’a dönen Ekrem İmamoğlu dün sabah zarar gören işyerlerini ziyaret etti. İlk olarak Eminönü altgeçidinde esnafla bir araya gelen İmamoğlu, şöyle konuştu: “Biz esnafımızın maddi-manevi yanındayız. Arkadaşlarımızla hızlıca çalışacağız. Esnaf hızlıca sigorta ile görüşmelerini yapacak. Bir şekilde buradaki yarayı saracağız. Tabii ölüme çare yok. Bir vatandaşımızı kaybetmek en büyük sıkıntımız olmuştur. Özellikle kıyıya yakın yapılaşma ve altgeçitlerle ilgili risklerin tümüyle ele alınması gerekiyor. Bazı şeyler vardır ki, fiziken bunu aşarsınız. Bazılarında da teknik altyapıyı güçlendirirsiniz ve o şekilde aşarsınız. Pansumanla uğraşmanın bir anlamı yok İstanbul’da. Varsa bir eksiklik orada kalıcı tedbirlerin alınması konusunda kesin adımlar atmak zorundayız.”

‘GEÇ UYARDI’

Yağmur konusunda İstanbulluları uyarmadıkları yönündeki eleştirilere de yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,“AKOM’daki verileri bir daha kontrol ettirdim. Bize meteorolojiden gelen yağış uyarısı saat 12.30. Meteoroloji uyarısında geç kalındı. Gecikme olması bizi üzdü. O saatte yağış başlamıştı. 20 dakika içinde de o baş edilmez, saatte 114 kiloyu bulan yağışa erişilmişti. Dün çok geç bir uyarı işlemiş. ‘Orta şiddet bekleniyor’ şeklinde rapor edilmiş” dedi. İmamoğlu tatilde olmasıyla ilgili eleştirileri de “Bizim tatilimiz de şeffaf. Ailemle 2-3 gün tatile çıktım. Bu anın afete gelmesi... Elbette Türkiye’nin neresinde olursak olalım, koşup geleceğiz” diye yanıtladı. (Özgür ALTUNCU/İSTANBUL)

ESNAFTAN SİTEM: NEREDESİNİZ BAŞKANIM

İmamoğlu’na ziyareti sırasında bir esnaf, “Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık” diyerek sitem etti. Aynı esnaf, “Bir tane zabıta gelsin bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım? Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun” diye konuştu. Esnaf Demir Can ise “15 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Böyle bir vurgun yedik. Bütün mallarımız çöpe gitti. 200 bine yakın zararımız var. Bunu nasıl karşılayacağız bilmiyorum. Altyapı sorununu yıllardan beri çözemiyorlar. Sonuçta burası İBB’ye ait bir yer. Suç onların. Önlem alınsaydı bu yaşanmazdı. Sonuçta yağmur yağacak. Buraya nasıl özen göstermiyorlar anlamıyorum. Turistin en çok olduğu bölge” dedi.