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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.10.2018 - 08:08, Son Güncelleme:

Yağmur bir anda bastırdı, mahsur kaldı

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Yağmur bir anda bastırdı, mahsur kaldı

Bursa'da sağanak nedeniyle yolları su bastı. Alt geçitte bir otomobil mahsur kalırken, tıkanan rögar kapakları nedeniyle gölete dönen karayolundan geçmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış şehrin bazı noktalarında su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Sürücüler biriken küçük göletlerden geçmek isterken zor anlar yaşadı. Osmangazi İlçesi Merinos Alt Geçit'inde biriken su nedeniyle 16 LMC 99 plakalı otomobil mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücü Oktay Sarıkaya durumu itfaiye, BUSKİ ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımını kabul etmeyen Sarıkaya çekici çağırarak otomobilinin biriken su göletinden kurtarılmasını istedi. Ağaçlardan dökülen yapraklardan kaynaklı olarak tıkanan rögar kapaklarını temizleyen BUSKİ ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucunda alt geçitte biriken suları tahliye ederek karayolunun trafiğe açılmasını sağlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yağmur bir anda bastırdı, mahsur kaldı


Alt geçitte mahsur kalan sürücü Sarıkaya su tahliye olana kadar ekiplerinin yardım talebini geri çevirerek, otomobilden inmedi. Sarıkaya, alt geçitten geçerken yükselen suyu fark etmediğini ve aniden otomobilin arızalandığı söyledi. Telefonun şarjı bittiği için uzun süre burada beklemek zorunda kaldığını belirten Sarıkaya, "Burası göl gibiydi. Kimseye haber veremediğim için saatlerce bekledim. Polis ekipleri beni fark edince yardıma geldiler. Belediye ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle su tahliye edildi. İlk başta su çok yüksekti bu yüzden otomobilden çıkamadım." diye konuştu.

Yağmur bir anda bastırdı, mahsur kaldı

 

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