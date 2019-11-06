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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
06.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Yağmur Aşık hakkında karar! Polis zoruyla getirilecek...

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Yağmur Aşık hakkında karar! Polis zoruyla getirilecek...

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık, tedavi için götürdüğü kulaklı orman baykuşunu vermedikleri için Veteriner Dilara Tezel’i tehdit ve darp ettiği iddiasıyla yargılandığı duruşmaya katılmayınca mahkeme, bir dahaki duruşmaya polis zoruyla getirilmesine karar verdi.

İddiaya göre Yağmur Aşık, evinin bahçesinde bulduğu baykuşu tedavi için veterinere götürdü. Baykuşun koruma altında bir cins  olduğu ve bakanlığa haber vermeleri gerektiğinin söylenmesi üzerine Yağmur Aşık, veterinerlerden Dilara Tezel’e saldırmış, diğerlerine de tehdit ve hakarette bulunmuştu. Tartışma sonrası veterinerler Berkay Güven ile Dilara Tezel ve Tezel’in sevgilisi Faruk Yılmaz, Yağmur Aşık’tan hem şikayetçi olmuş, hem de 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Yağmur Aşık da, “Baykuş hakkında bilgi istedim, ancak hiçbir şey öğrenemedim. Doğada türüne az rastlanması nedeniyle baykuşun doğaya salınımı konusunda şüphe duydum. El altından satılması korkusuna düştüm. Üç şikayetçinin de darbına maruz kaldım” diyerek şikayetçi olmuştu.

Hem şüpheli hem şikâyetçi olan Yağmur Aşık hakkında, hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçlarından 1 yıl 3 aydan 6,5 yıla kadar hapis istemiyle, Veteriner Dilara Tezel ve sevgilisi Faruk Yılmaz hakkında ise kasten yaralama ve tehdit suçlamasıyla 10 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TOKAT ATIP BOYNUNU SIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, dosyaya sunulan kliniğe ait güvenlik kamerasına ait  görüntülerinin çözümü için CD’yi bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, “Kliniğe gelen Yağmur Aşık, yüksek sesle hakaret ve tehdit içerikli konuşmuştur. Yağmur Aşık kliniktekilere, ‘Burayı sizin başınıza yıkarım, satacak o..pu çocukları.. Siz hırsızsınız, kime satıyorsunuz, bak ben burayı kapattırıyorum. Beni hiç tanımıyorsunuz. Buranın işi bitti, benim hayvanımı bana vermiyor, kan emici bunlar, sizi bitireceğim. Üzerimden bir ton para kazandı şerefsizler.  Onu buradan çıksın bir daha döveceğim. Kapattıracağım burayı. Beni düşman ettiler kendilerine..’ gibi cümlelerle kliniktekilere hakaret ve tehditlerde bulunmuştur. CD’nin daha sonraki bölümlerinde ise Yağmur Aşık’ın veteriner Dilara Tezel’e saldırdığı, tokat attığı, daha sonra saçını çekip boynunu sıktığı ve daha sonra tekrar tokat attığı görülmüştür” denildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Yılmaz Oğuz, “Yağmur Aşık kuşumu verin diye küfür ediyordu. Sonra oradan veteriner aşağıya indi. Birbirlerine girdiler. Daha sonra bir Orman Bakanlığı’ndan biri geldi ve kuşu alıp gitti. Yağmur Aşık şerefsiz şeklinde sözler söylüyordu. Benim yanımda 100 tane eleman çalışıyor, buraya getiririm şeklinde konuşuyordu. Ben Dilara Tezel’in tehdit içerikli sözlerini duymadım. İlk önce Yağmur Aşık saldırdı” dedi. Mahkeme duruşmaya katılmayan Yağmur Aşık’ın bir dahaki duruşmaya polis zoruyla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık veterineri birbirine kattı!
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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