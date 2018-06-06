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    Yağmur altında poşetli iftar

    DHA
    06.06.2018 - 22:21 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, Sivas’ta katıldığı iftar programında sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı kişiler yağmura rağmen masadan kalkmayarak yemeğe devam ederken, protokol üyeleri ise yağmur nedeniyle alanı terk etti.

    İl Özel İdaresi tarafından Makine İkmal Müdürlüğü bahçesinde muhtarlar, İl Genel Meclisi üyeleri ve Özel İdare personeli için iftar programı düzenlendi.

    Yağmur altında poşetli iftar

    rograma Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve ilçe kaymakamları da katıldı.

    Yağmur altında poşetli iftar

    Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Bir süre sonra görülen sağanak, iftar programına katılanlara zor anlar yaşattı. Bazı kişiler kalkıp çevredeki binalara girerken, bazıları ise naylon ve poşetleri başlarına takarak yemeklerine devam etti. Protokol üyeleri de yağmur nedeniyle alanı terk etti.

    Yağmur altında poşetli iftar

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