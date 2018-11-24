Yağmadan tutuklandı
Bakırköy’de üç genci darp ettikten sonra zorla kıyafetlerini çıkartan ve iddiaya göre bir gencin parasını da alan polis memuru C.D.A. tutuklandı.
İddiaya göre C.D.A., Bakırköy’de 18 Kasım günü bir kafede yemek yiyen 3 genci zorla alt kata indirdi. Gençlerin üstlerini aradı, darp ettikten sonra mutfak bölümüne götürüp kıyafetlerini çıkarttırdı. Ayrıca C.D.A’nın, bir gencin üzerindeki uyuşturucu maddeyi ve parayı da aldığı iddia edildi. Olayın ardından üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B. emniyete giderek şikayetçi oldu. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği Okul Timinde görevli polis memuru C.D.A. gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen C.D.A, “Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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