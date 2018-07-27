Yağlı güreş için kanun teklifi
CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, tarihi yağlı güreşlerde başpehlivanlığı kazananların ‘devlet sporcusu’ unvanı alabilmesi için bir kanun teklifi verdi.
Devlet sporcusu unvanının mevcut düzenlemede sadece olimpiyat oyunları ve dünya şampiyonalarında başarılı olan sporculara verildiğini hatırlatan CHP’li Özer, “Madem yerli ve milli değerler önemli, başpehlivanlarımız da mevcut düzenleme kapsamına alınmalıdır” dedi.
Özer, “Elmalı Yağlı Güreşleri 666 yıldır, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise 657 yıldır yapılıyor. Her ikisinin de geleneksel özelliği, kültürel mirası ve tarihsel anlamı var. Onlarca güreşten sonra birinciliği kazanan başpehlivanlarımıza devlet sporcusu unvanı vermek bu açıdan önemli. Ayrıca Anayasamız da net bir şekilde, devlet başarılı sporcuyu korur, diyor. Hem böyle bir unvan, bu tarihsel spora gençlerimizi de teşvik edecektir” diye konuştu.
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