Yağlardan elde ediliyor: Kas illüzyonu

Kas estetiği atletik bir vücutta öne çıkan ve bu görünümü sağlayan belli başlı kasların konturunun elde edilmesi yöntemine verilen isim. Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Ferit Demirkan, “Bunun için vücut şekillendirmede kullanılan liposuction ve yağ enjeksiyonu tekniklerinde gelinen son nokta diyebiliriz. Aslında bir illüzyon yaratmak gibi” diyor. Hangi kaslara müdahale edildiği hastanın erkek veya kadın olmasına göre değişiyor. Kadınlarda daha çok omuz ve karın çalışılıyor. Ama kadınlarda amaç erkeklerdeki gibi ‘baklavalar’ yaratmak değil. Düz bir görünüm ve hafif belirgin bir kontur hedefleniyor. Erkeklerde atletik görünümü veren pek çok kas var. Prof. Dr. Demirkan, “Omuzlarda deltoid kası, pazuyu yaratan kaslar, göğüste pektoraller, karında baklava yaratan kaslar, üst bacak kasları, popoyu şekillendiren kaslar, sırtta kelebek dediğimiz kas bu işlemde müdahale edilen kaslar arasında” diyor. Ancak yaptıran kişinin sportif bir geçmişinin olması, daha önce kas çalışması kas estetiğinden daha iyi sonuçlar elde ediyor.

ORTA YAŞLILAR İSTİYOR

Peki kas estetiğini kimler talep ediyor? Daha çok erkeklerin talep ettiği bu yöntem için Prof. Dr. Demirkan, “Bu işlemi isteyenler daha çok orta yaş grubunda olan ve bölgesel yağlanma sorunları yaşayanlar. Kilo verse bile vücudu iyi şekil alamayanlar, jinekomastisi (erkekte meme büyümesi) olanlar” diyor. Ancak iyi bir sonuç alınabilmesi için derinin elastikiyetini kaybetmemiş ve vücudun çok yağlanmamış olması gerekiyor. En iyi adaylarsa gençliğinde vücut yapan, orta yaşlarda formunu kaybetmiş erkek hastalar.

NASIL YAPILIYOR

Arzu edilen sonucu almak için kademeli liposuction ve yağ enjeksiyonu yapılıyor. Atletik vücutta kasların gelişmiş olması kadar cilt altı yağ dokusunun da az olması görüntüyü tamamlıyor. Bu nedenle kasların sınırlarını belirleyen, onları birbirinden ayıran ‘negatif boşluklar’ denen kısımlar işaretleniyor. Negatif boşluğun en basit örneği karındaki baklavalar arasındaki çökük hatlar. Bu bölgelerde liposuction ile tüm cilt altı yağ tabakası alınarak hatlar ortaya çıkarılıyor. Daha sonra kasık, bel, göğüs altı gibi bölgelerde ince bir yağ kalınlığı bırakılacak şekilde liposuction yapılıyor. Böylece vücudun genel hatları şekillendiriliyor. Müdahale edilecek kasların üzerinde yağ tabakası varsa bu da inceltiliyor veya şekillendiriliyor. Daha sonra elde edilen yağların bir kısmı omuz kası içine, göğüs kasları altına, karın kaslarına, popoya ve bacaklara enjekte ediliyor. Böylece kas hacim olarak artıyor ve bir kabarıklık sağlanıyor. 6 hafta boyunca özel bir korse giymek gerekiyor. Korse ödem ve yara iyileşmesi sürecinde elde edilen şeklin kaybolmamasını sağlıyor.

YÜZDE 50’Sİ KAYBOLUYOR

Peki yapılandırılan kasların geriye dönme ihtimali ne kadar? Prof. Dr. Demirkan, “Yağ enjeksiyonlarında yaklaşık yüzde 50’lik bir kayıp oluyor. Yani 100 cc yağ enjekte ediyorsak birkaç ay sonra bunun 50 cc’si eriyor. Kalan ve yaşayan yağ hücreleri ömür boyu orada. Kas içine yapılan enjeksiyonlarda da yağda bir miktar erime oluyor. Ancak tekrar kilo almak atletik vücudu eskiye çeviriyor” diyor.