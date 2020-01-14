Yağız isminin anlamı nedir? Yağız ne demek?

Yağız ismi erkek bebeklere verilen isimler arasında yer almaktadır. Yağız ismi günümüzde ikinci bir isim ile birlikte sıklıkla kullanılmaktadır. Yağız isminin anlamı ve özellikleri de oldukça merak edilmektedir. Yağız ismi ne anlama geliyor? Yağız ne demek? Karakter özellikleri nelerdir? Sizin için soruların cevaplarını net ve açıklayıcı şekilde ele aldık.

Yağız sözlük anlamında esmer, yiğit, doru anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de yiğit, doru ve esmer anlamlarına geldiği açıklanmaktadır. Erkek ismi olarak kullanılması halinde de yiğit olan anlamına gelmektedir.

Yağız İsminin Anlamı Nedir?

Sıklıkla karşılaşılan yağız ismi, yiğit kişi, esmer olan, doru olan kişi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda güzel bakımlı olan anlamına da gelmektedir. Yağız ismi erkek çocuklara tek başına verilebileceği gibi ikinci bir isimle de verilmektedir.

Yağız İsminin Karakter Özellikleri Nelerdir?

Çok duygusal bir karaktere sahiptir. Öz sezileri kuvvetli olduğu için duyguları ile hareket etse de doğru karar vermektedir. Hassas ve kırılgan olması ile birlikte zaman zaman içine kapanık, kabuğuna çekilir. Güçlü olmak ve gücü elinde tutmak için hırsla çalışır. Geçmişi unutmayan kinci yapısı vardır.

Mantıklı düşünme ve olayları anlamlandırma becerisi gelişmiştir. Kitap okumayı bilimle uğraşmayı çok sever. Yeni bilgiler öğrenip çevresine de bilgi aktarmaktan büyük keyif alır. Sevgi ve saygı onun için vazgeçilmezdir. Sevmeyi ve sevgi görmeyi hayatın her aşamasında ihtiyacı olarak görmektedir.