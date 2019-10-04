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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA-İHA
04.10.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

Yağış İstanbul'un kapısına dayandı... Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı

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Yağış İstanbul'un kapısına dayandı... Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara bölgesinde yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yağış başladı. Yağışın kısa bir süre sonra İstanbul'da da başlaması bekleniyor. Öte yandan, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da beklenen yağış, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde şiddetli bir şekilde bastırdı.

ÇOK SAYIDA KENTE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 4-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağış İstanbulun kapısına dayandı... Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı

SON RADAR GÖRÜNTÜSÜ

Meteoroloji'nin internet sitesinde yayınlanan son radar görüntüsüne göre, yağışlı havanın İstanbul'a yaklaştığı görülüyor. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. Yağışlı havanın hafta sonu boyunca etkili olacağı belirtiliyor.

Yağış İstanbulun kapısına dayandı... Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da akşam saatlerin etkili olan şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatılarını uçurdu.

Yağış İstanbulun kapısına dayandı... Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi’nde haftasonu için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Cuma günü öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, Hayrabolu ilçesindeki bir apartmanda ciddi maddi hasara yol açtı. Rüzgardan dolayı apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan düşen bazı parçalar civardaki otomobillere de zarar verdi. Yetkililer kötü hava koşullarından dolayı vatandaşların gerekli önlemleri alması konusunda uyarıda bulundu.

Yağış İstanbulun kapısına dayandı... Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı

KIRKLARELİ

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir anda bastıran yağış caddeleri göle çevirdi, yer yer ağaçlar kırıldı.

Yağış İstanbulun kapısına dayandı... Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Trakya Genel Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de beklenen yağış bir anda bastırdı. Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesinde yağışın bir anda bastırması ile vatandaşlar hazırlık yakalanırken cadde araları beş dakikada göle döndü. Yağışın etkisi ile sokak aralarında bulunan bazı ağaçların dallarında kırılmalar meydana geldi. Kent genelinde yağış etkisini sürdürüyor.

Yağış İstanbulun kapısına dayandı... Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı

EDİRNE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış açıklamasının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı 22 dereceye düştü. Etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı.

Yağış İstanbulun kapısına dayandı... Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı

Gövdesinden kırılan bir ağaç, büfenin çatısına,diğeri ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Yağış İstanbulun kapısına dayandı... Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Gök gürültülü sağanak sonrası bazı caddeler göle dönerken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerledi.

İZMİR

İzmir’de elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Meteorolojinin İzmir ve Ege Bölgesi için fırtına ve yağış uyarısının ardından seferlerde aksamalar yaşanmaya başladı. İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş. (İZDENİZ), saat 14.15 itibariyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Seferlerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı.

ÇANAKKALE

Çanakale'ni nkent merkezinde 15 dakika etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün Çanakkale merkezi ve çevresinde öğleden sonra fırtına ve beraberinde kuvvetli yağış beklendiği duyurulmuştu. Saat 15.15 sıralarında aniden başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklarda fırtınaya hazırlıksız yakalananlar kuytu yerlere geçmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren boranın ardından kent merkezinde hayat normale döndü.

HALATI KOPARDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi fırtınadan etkilendi. Fırtına nedeniyle iskelenin 50 metre açığında rıhtıma bağlı beklerken Gelibolu 8 motorunun halatını koptu. İskeleye doğru sürüklendi. 2 kılavuz motorundan biri üstüne gelen motordan kaçarak kurtuldu. Diğer kılavuz kaptan motoru ise kaçamayınca sürüklenen motor ile iskele arasında sıkıştı.

Kazada herhangi bir hasar ve yaralanma yaşanmadı.

ISPARTA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Isparta il genelinde rüzgarın 40-65 ve yer yer 80 kilometre eseceği belirtilerek kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji yetkililerince tespit edildikten sonra Isparta Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kanalıyla gönderilen uyarıda, “Yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, yarın (05.10.2019 Cumartesi günü) Isparta il genelinde rüzgarın güney yönlenden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40 - 65 yer yer 80 kilometre/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.
Uyarı açıklamasının devamında ise şu ifadeler yer aldı; “Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”.

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