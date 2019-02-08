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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yağa, bala yumurtaya bağımsız kurul

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Yağa, bala yumurtaya bağımsız kurul

Türkiye Gıda Sanayi Meclisi ve Türkiye İçecek Sanayi Meclisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’na verdiği talimatın ardından geçen günlerde toplanarak sektörde şikâyet konusu olan bilgi kirliliğini ele aldı.

Sektör temsilcilerinin yaptığı toplantıda yağ, bal ve ekmeğin yanında yumurta konusunda ‘gezen tavuk, organik tavuk ve endüstriyel tavuk’ kavramlarının vatandaşta kafa karışıklığı yarattığına dikkat çekildi. Aynı durumun çiftlik sütü ve ambalajlı süt olmak üzere süt sektöründe ve ekmekte de yaşandığı vurgulandı. Toplantıda uzman olmayan kişilerden kaynaklanan bilgi kirliliğinin önlenmesi ve bir çalışma komisyonunun oluşturulması da kararlaştırıldı. Çalışma grubunun hazırlayacağı rapor doğrultusunda gıdaya yönelik iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı konusunda fikir beyan edecek yetkili otorite oluşturulacak. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ile birlikte çalışacak olan kurul sağlıklı gıda boyutunda yetkin olmayan kişilerin yaptığı yanlış açıklamaların engellenmesine yönelik tedbirler alacak.

VATANDAŞIN AKLI KARIŞIYOR

Erdoğan, son günlerde piyasada beslenmeyle ilgili topluma tavsiyelerde bulunan kişilerle ilgili talimat vermiş, “Biri çıkıyor ‘Ekmek yiyin’ diyor, biri de ‘Yemeyin’ diyor. Biri ‘Yağı su gibi için’ diyor diğeri başka bir şey. Biri ‘Bal ye’ diyor, biri ‘Yeme, zararlı’ diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın” demişti.

 

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