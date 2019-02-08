Yağa, bala yumurtaya bağımsız kurul
Türkiye Gıda Sanayi Meclisi ve Türkiye İçecek Sanayi Meclisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’na verdiği talimatın ardından geçen günlerde toplanarak sektörde şikâyet konusu olan bilgi kirliliğini ele aldı.
Sektör temsilcilerinin yaptığı toplantıda yağ, bal ve ekmeğin yanında yumurta konusunda ‘gezen tavuk, organik tavuk ve endüstriyel tavuk’ kavramlarının vatandaşta kafa karışıklığı yarattığına dikkat çekildi. Aynı durumun çiftlik sütü ve ambalajlı süt olmak üzere süt sektöründe ve ekmekte de yaşandığı vurgulandı. Toplantıda uzman olmayan kişilerden kaynaklanan bilgi kirliliğinin önlenmesi ve bir çalışma komisyonunun oluşturulması da kararlaştırıldı. Çalışma grubunun hazırlayacağı rapor doğrultusunda gıdaya yönelik iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı konusunda fikir beyan edecek yetkili otorite oluşturulacak. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ile birlikte çalışacak olan kurul sağlıklı gıda boyutunda yetkin olmayan kişilerin yaptığı yanlış açıklamaların engellenmesine yönelik tedbirler alacak.
VATANDAŞIN AKLI KARIŞIYOR
Erdoğan, son günlerde piyasada beslenmeyle ilgili topluma tavsiyelerde bulunan kişilerle ilgili talimat vermiş, “Biri çıkıyor ‘Ekmek yiyin’ diyor, biri de ‘Yemeyin’ diyor. Biri ‘Yağı su gibi için’ diyor diğeri başka bir şey. Biri ‘Bal ye’ diyor, biri ‘Yeme, zararlı’ diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın” demişti.
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