Yağ Bezesi nedir? Yağ Bezesi nasıl geçer?

Vücutta yağ bezesinden köken alan, çoğunlukla deri altında bulunan iyi huylu bir tümördür. En sık görüldüğü yer, iki omuzun arasındaki kısım ve ense bölgesidir. Çok nadir kötü huylu hale gelebilir. Ayrıca kas içinde, karın boşluğunda, sindirim sistemi organlarında, meme içinde ve kalpte görülebilir. Bağırsakta yer alan yağ bezeleri, bağırsağın iyi huylu tümörlerinin % 15’ini oluştururlar ve bağırsakta tıkanıklık ya da kanama ile belirti verirler.

Şikâyetleri : Ele gelen şişlikle kendini belli eder. Bulunduğu yere göre şikâyetleri değişebilir. Bağırsakta tıkanıklık ya da kanama ile belirti verebilirler.

Bulguları: Bulunduğu yerde hareketli, deri altında kitle şeklindedir. Çevresinde bası bulguları verebilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Lipom yada yağ bezelerinin tanısında ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme ( MRG ), bağırsakta ise endoskopi etkilidir. Yağ bezesinin kesin tanısı patoloji tetkiki ile konulur, çoğu zaman yağ bezesinde parça almak yerine, yağ bezesinin tamamının çıkartılması tercih edilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Kişiyi rahatsız edecek derecede bası bulguları ya da kozmetik nedenlerden ötürü yağ bezesinin tedavisi bezenin tamamen çıkarılmasıdır.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir : Dikkat edilmesi gereken herhangi bir husus yoktur.