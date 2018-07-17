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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
17.07.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

Yabancılardan kıyı temizliği

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Aydın'ın Didim ilçesinde yerleşik olarak yaşayan bir grup yabancı, Çamlık Mahallesi sınırları içerisindeki kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Didim’de yerleşik olarak yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar örnek bir duyarlılığa imza attı. Didim’de ikamet eden ve eşi Türk olan Beverly Çakmakçı ile grubun tek Türk üyesi olan emekli öğretmen Ayşegül Şahin, arkadaşlarıyla birlikte Çamlık Mahallesi sınırları içerisindeki Parlamenterler sitesi ile Aquasis Otel arasındaki kıyı bölgede, çevre temizliği gerçekleştirdi.

Yabancılardan kıyı temizliği

Kıyı ve çevre temizliği yapmak için bir araya gelen gönüllü grup ellerinde çöp poşetleriyle sıcak havaya aldırmadan temizlik yaptı. Etkinliğe öncülük yapan ve 22 yıldır Didim’de ikamet eden Beverly Çakmakçı “Benim İsveçli bir kız arkadaşım var, orada broking yapıyorlar. Yani aynı zamanda hem yürüyüş yapıyorlar, hem de çöp topluyorlar. Burada arkadaşımın evi var ve bunu bana o söyledi. Bizde benimle aynı düşünen arkadaşlarımla bunu konuştuk. Çalışma öyle başladı. Biz şu an Parlamenterler sitesi ile Aqasis otel arasındayız. Burası çok fena değil, daha kötü yerler var ama en azından buralarda çöp koyabilecek yerler var ve oraya bırakabiliriz” dedi.

Yabancılardan kıyı temizliği


Etkinliğe katılan emekli öğretmen Aşegül Şahin ise “Çok güzel bir düşünceydi; zaten bende katılmadan duramadım. 52 tane koyu olan bir beldede yaşıyoruz, Didim çok güzel bir yer ama koyların hepsi çöplük içerisindeİnsanlar burayı sonradan kullanacağını ve çocuklarına miras kalacağını düşünmüyorlar. Umarım bu öncülük olur. Bütün bu duyarlılık herkese virüs gibi yayılır ve çöpleri çöp kutularına atarız. Bu bir gönüllü çalışma, herkes zaten evininin önünü ve etrafını temizlerse eminim ki memleketimizde güzel olacak” diye konuştu.
Gönüllü tarafından toplanılan çöpler, ilerleyen süreçte Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı.

Yabancılardan kıyı temizliği

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