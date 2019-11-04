Yabancı ot güzelavrat otu çerisinde yer alan atropin nedir?
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklaması ardından atropin terimi gündeme geldi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ‘Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır’ denildi. Peki, yabancı otların içerisinde yer alan atropin nedir?
Ispanak zehirlediği iddiaları üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
"Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. İl Müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir"
Atropin nedir?
Atropin, Atropa belladonna (güzelavrat otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Antikolinerjik yapıdadır. Tıpta çok değişik kullanım alanları vardır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle