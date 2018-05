Yabancı öğrencilere çalışma izni

FETÖ İSTİSMARINA KARŞI TEDBİR

“FETÖ’nün en çok üzerinde durduğu konulardan biri de yurtdışından gelen öğrenciler, yani sizlerdiniz. Misafir öğrencilerimizi, kabulden eğitime, mezuniyet sonrasına kadar her aşamada, İslam’ın ve Türkiye’nin düşmanı bu terör örgütünün istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz. Arnavutluk, maalesef o FETÖ terör örgütünün adeta istilası altında. Görüşmelerimiz oluyor. Er veya geç onların hareketini çökerteceğiz.



İSTEMESENİZ DE GÜÇLENECEĞİZ

Bu Fransa var ya... Bunlar Afrika’yı az mı sömürdüler? Halkı tenzih ederim. Yöneticiler, Cezayir’de, bunlar 5 milyon insanı katlettiler. Bunlar Libya’da aynı şeyi yaptılar. Ruanda’da on binleri, yüz binleri katlettiler. Ama Türkiye’ye karşı son dönemde yaptıklarını görüyorsunuz. Biz size ne yaptık? Bizimle alıp veremediğiniz ne? Güçlenmemizden rahatsız olduysanız, isteseniz de istemeseniz de güçleneceğiz.



Burada bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, kendi nam ve hesabına okuyan misafir öğrencilerimiz, belli dönemlerde ikâmet belgelerini yenilemek mecburiyetindeler. İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi tarafından verilen bu belge için kurum önünde ciddi yığılmalar yaşanıyordu. Şimdi 115 bin misafir öğrencilerimizin tamamı da ikâmet belgelerini Göç İdaresi’ne gitmeden, kendi üniversitelerinden alabilecekler. Böylece işlemler daha hızlı olacak hem de yığılmaya meydan verilmeyecek.



Bir başka önemli düzenleme de genel sağlık sigortası konusundadır. Türkiye, dünyadaki en gelişmiş genel sağlık sigortası ve sağlık hizmeti sistemine sahip ülkedir. Ülkemize gelen tüm misafir öğrencilerimiz artık eskisi gibi 3 ay beklemeden derhal sağlık sigortası kapsamına dahil olabileceklerdir. Eskiden kalma sigorta prim borcu olan öğrencilerimizin gecikme faizleri silindi. Sadece ana paralarını ödeyerek bu yükten kurtulabilecekler.



Bir başka önemli düzenleme de çalışma izinleri konusunda yapıldı. Eskiden misafir öğrencilere, çalışma izni verilmiyordu. Bir süre önce bu konuda hazırlıklara başladık. İnşallah yakında hem öğrenciler hem mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz. Tek milletiz dedik ya. Kardeşiz dedik ya. Öyleyse gereğini yapacağız.”



BM DAİMİ ÜYELİĞİ DÖNERLİ OLSUN

“Birleşmiş Milletler’deki (BM) temsil adaletsizliğini, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek dile getiren biz olduk. Neden? Artık başka bir dünya var. Öyleyse BM’yi reforme etmemiz şart. BM daimi üyeleri böyle bir şeye, ‘Evet’ derler mi? Çok zor. Fakat gel gör ki, dünyada hemen hemen bütün ülkeler bir korku atmosferinin içinde yaşıyor. Çünkü bu 5 daimi üyeden, bunlar çok korkuyor. Biz bu 196 ülkeye söylüyoruz; ‘Senin de BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üye olma hakkın yok mu?’ 5 tane daimi üye, 15 tane geçici üye. 20 üye. 20 üyenin tamamı daimi olsun. Dönerli olarak 10 tanesi, bir sonraki 10 olarak kalsın. Bu değişim devam ederken de, buradaki 20 üyenin tamamı da BM Güvenlik Konseyi’nin üyesi olsun.



BİZ ADALET İSTİYORUZ

196 üyenin 196’sı da BM Güvenlik Konseyi’nde üyeliği yaşasın. Ama istemezler. Şu anda bir tane halkı Müslüman olan bir ülke BM Güvenlik Konseyi’nde yok. Nasıl iş bu? Biz adalet istiyoruz. Biz bunu aramaya devam edeceğiz. Biz insanlığın adaletini arıyoruz. Bunu er ya da geç inşallah yakalayacağız.”



CUMHURBAŞKANINDAN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs Anneler Günü sebebiyle yayınladığı mesajı şöyle: “Hayatımın her safhasında olduğu gibi milletimize hizmet yolunda da annemin duasını daima yanımda hissetme bahtiyarlığıyla, annelerimizin, bizim istikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olduklarını vurgulamak istiyorum. Sevgiyi, saygıyı, şefkati, anne babaya hürmeti kendine şiar edinen bir millete, hiç kimsenin zarar veremeyeceğine inanıyorum. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.”