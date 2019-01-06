Yabancı komutanı soyan iki yabancı yakalandı
Endenozya Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Rusli Royani, geçtiğimiz günlerde tatil için ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi.
1 Ocak’ta, ailesiyle birlikte Florya’daki bir AVM’ye gitti. Yemek yediği sırada çantasını sandalyeye astı. Bu sırada arka masaya oturan 2 kişi çantasının içindeki 8 bin doları alarak kayıplara karıştı. Sultanahmet’e gittiklerinde parasının olmadığını anlayan Royani, polise gitti.
Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek parayı alan 2 kişiyi tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, Cezayir uyruklu S. Bouabıd (48) ve Polonya uyruklu şüpheli A. Raıs (43) Yeşilköy’de gözaltına alındı. Şüphelilerin geçmişte de aynı yöntemle 4 bin 100 dolar ile 13 bin lira para çaldıkları ve benzer suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi.
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