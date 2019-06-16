Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı | YDT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nin (YDT) ardından üçüncü oturum Yabancı Dil Testi de yapıldı. Gözler şimdi, YDT soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihte. Peki, YDT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçünü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. Adaylara, saat 15.45'te başlayan sınav için 120 dakika süre verildi. 137 bin 773 adayın başvurduğu YDT, 871 binada ve 10 bin 17 salonda gerçekleştirildi. Sınavda 25 bin 855 kişi görev aldı. YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer aldı. İşte, YDT soruları ve cevap anahtarı hakkında detaylar...
YDT CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YDT soru ve cevaplarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki sene YKS 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiş, soru ve cevaplar 1 Temmuz saat 18.00'de erişime açılmıştı. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
YDT ZOR MUYDU?
YDT'nin tamamlanmasının ardından sınava katılım sağlayan üniversiteli adayları, sınavda karşılaştıkları sorulara dair yorumları Twitter üzerinden paylaştı. İşte, o yorumlardan bazıları...
AYT'den YDT'ye girip sağ çıkan bordo bedelidir. #yks19
YDT'den hala çıkmamış gibiyim
AYT'den YDT'ye girip sağ çıkan bordo bedelidir. #yks19
Sayısalcı olarak sinava girdim dilci ciktim galiba ydt baya guzel geçti
Yabancı Dil Testi(YDT) bittiğine göre 2019 yks sınav süreci bitmiştir.
YDT sayesinde gelecek kaygım azaldı
YDT neden böyle yaptın
Ydt’den sonra yağan yağmur değildi göz yaşlarımdı
Ağlamıyorum gözüme ydt kaçtı..
Ydt güzeldi galiba fulledik
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