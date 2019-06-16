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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı | YDT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

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Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı | YDT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nin (YDT) ardından üçüncü oturum Yabancı Dil Testi de yapıldı. Gözler şimdi,  YDT soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihte. Peki, YDT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçünü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. Adaylara, saat 15.45'te başlayan sınav için 120 dakika süre verildi. 137 bin 773 adayın başvurduğu YDT, 871 binada ve 10 bin 17 salonda gerçekleştirildi. Sınavda 25 bin 855 kişi görev aldı. YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer aldı. İşte, YDT soruları ve cevap anahtarı hakkında detaylar...

YDT CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YDT soru ve cevaplarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki sene YKS 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiş, soru ve cevaplar 1 Temmuz saat 18.00'de erişime açılmıştı. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

YDT ZOR MUYDU?

YDT'nin tamamlanmasının ardından sınava katılım sağlayan üniversiteli adayları, sınavda karşılaştıkları sorulara dair yorumları Twitter üzerinden paylaştı. İşte, o yorumlardan bazıları...

AYT'den YDT'ye girip sağ çıkan bordo bedelidir. #yks19

YDT'den hala çıkmamış gibiyim

AYT'den YDT'ye girip sağ çıkan bordo bedelidir. #yks19

Sayısalcı olarak sinava girdim dilci ciktim galiba ydt baya guzel geçti

Yabancı Dil Testi(YDT) bittiğine göre 2019 yks sınav süreci bitmiştir.

YDT sayesinde gelecek kaygım azaldı

YDT neden böyle yaptın

Ydt’den sonra yağan yağmur değildi göz yaşlarımdı

Ağlamıyorum gözüme ydt kaçtı..

Ydt güzeldi galiba fulledik

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