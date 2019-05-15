Yabancı basın iddia etti: ‘ABD, S-400’lere erteleme istedi’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYabancı basın iddia etti: ‘ABD, S-400’lere erteleme istedi’
GeriGündem Yabancı basın iddia etti: ‘ABD, S-400’lere erteleme istedi’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yabancı basın iddia etti: ‘ABD, S-400’lere erteleme istedi’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yabancı basın iddia etti: ‘ABD, S-400’lere erteleme istedi’

Türkiye'nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma sürecinden ötürü ABD ile anlaşmazlığı devam ederken, İngiliz Reuters ve Amerikan Bloomberg yayın organları yeni bir iddia ortaya attı.

Reuters, ABD’nin, Türkiye’nin çalışma grubu önerisini kabul etmesi karşılığında S-400 alımının geciktirilmesini talep ettiğini iddia etti. Bloomberg ise ABD’nin Temmuz ayında Türkiye’ye sevkedilmesi beklenen S-400’lerin 2020’ye ertelenmesini istediğini öne sürdü.

Türk tarafının S-400 sisteminin ABD yapımı F-35’lere risk teşkil edip etmediğinin saptanması için AB ve NATO ile birlikte ortak teknik komisyon kurulmasını istediğini belirten Bloomberg, bir Türk yetkiliye dayanarak ABD’nin bunu kabul etmesi halinde Ankara’nın teslimi ertelemeyi düşünebileceğini de iddia etti.. Geçen hafta Alman Bild gazetesi, Türkiye’nin S-400 konusunda geri adım atacağını öne sürmüş, bu haberi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanlamıştı. Reuters’a konuşan kaynaklar ise Ankara ile bu konudaki müzakerelerin sürdüğünü belirtti. İngiliz ajansa göre Amerikalı yetkililer, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi satın almasının, Rusya’nın F-35’lerin performansına erişimi nedeniyle “derin bir problem” teşkil ettiğini düşünüyor.

BOZKIR: ANLAŞMAYA SADIĞIZ

ABD’nin Türkiye’den S-400’ler için erteleme istediği iddia edilirken TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye’nin anlaşmaya sadık olduğunu söyledi. Dün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüşmesinde S-400 anlaşmasıyla ilgili net ifadeler kullanan Bozkır, özetle şunları söyledi: “S-400 konusu Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili attığı bir adımdır. 10 yıllık bir süre zarfında Amerika, İtalya, Fransa ve Çin ile yapılan görüşmeler sonrasında Rusya Federasyonu’yla bir anlaşma imzalanmıştır. Türkiye, bu anlaşmayı imzalarken duyduğu bütün güveni muhafaza etmektedir. S-400 anlaşmasının tatbikatı yolunda herhangi bir sıkıntı duymamaktadır. S-400 alımı ne NATO ittifakına ne ABD’ye karşı bir harekettir. Tamamen Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili bir konudur. O nedenle de Rusya Federasyonu ile imzaladığımız anlaşmaya sadık olarak bunu sürdürüyoruz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri tek tek açıkladı

CHP’li Mahmut Tanal 2 DHKP-C’li teröristin Meclis’e girişine izin vermiş

"Etek videosu" cinayeti! 5 gün sonra cesedi bulundu

ATV ile 40 metrelik uçuruma yuvarlandılar: 1 ölü, 1 yaralı