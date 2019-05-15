Yabancı basın iddia etti: ‘ABD, S-400’lere erteleme istedi’
Türkiye'nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma sürecinden ötürü ABD ile anlaşmazlığı devam ederken, İngiliz Reuters ve Amerikan Bloomberg yayın organları yeni bir iddia ortaya attı.
Reuters, ABD’nin, Türkiye’nin çalışma grubu önerisini kabul etmesi karşılığında S-400 alımının geciktirilmesini talep ettiğini iddia etti. Bloomberg ise ABD’nin Temmuz ayında Türkiye’ye sevkedilmesi beklenen S-400’lerin 2020’ye ertelenmesini istediğini öne sürdü.
Türk tarafının S-400 sisteminin ABD yapımı F-35’lere risk teşkil edip etmediğinin saptanması için AB ve NATO ile birlikte ortak teknik komisyon kurulmasını istediğini belirten Bloomberg, bir Türk yetkiliye dayanarak ABD’nin bunu kabul etmesi halinde Ankara’nın teslimi ertelemeyi düşünebileceğini de iddia etti.. Geçen hafta Alman Bild gazetesi, Türkiye’nin S-400 konusunda geri adım atacağını öne sürmüş, bu haberi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanlamıştı. Reuters’a konuşan kaynaklar ise Ankara ile bu konudaki müzakerelerin sürdüğünü belirtti. İngiliz ajansa göre Amerikalı yetkililer, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi satın almasının, Rusya’nın F-35’lerin performansına erişimi nedeniyle “derin bir problem” teşkil ettiğini düşünüyor.
BOZKIR: ANLAŞMAYA SADIĞIZ
ABD’nin Türkiye’den S-400’ler için erteleme istediği iddia edilirken TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye’nin anlaşmaya sadık olduğunu söyledi. Dün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüşmesinde S-400 anlaşmasıyla ilgili net ifadeler kullanan Bozkır, özetle şunları söyledi: “S-400 konusu Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili attığı bir adımdır. 10 yıllık bir süre zarfında Amerika, İtalya, Fransa ve Çin ile yapılan görüşmeler sonrasında Rusya Federasyonu’yla bir anlaşma imzalanmıştır. Türkiye, bu anlaşmayı imzalarken duyduğu bütün güveni muhafaza etmektedir. S-400 anlaşmasının tatbikatı yolunda herhangi bir sıkıntı duymamaktadır. S-400 alımı ne NATO ittifakına ne ABD’ye karşı bir harekettir. Tamamen Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili bir konudur. O nedenle de Rusya Federasyonu ile imzaladığımız anlaşmaya sadık olarak bunu sürdürüyoruz.”
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