Yaban keçisi avına 23 bin lira para cezası

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ile jandarma ekipleri, denetimler sırasında kırsalda M.E. adlı avcının yaban keçisi avladığını tespit etti. Hakkında, Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatılan M.E.'ye 23 bin 946 TL para cezası kesildi.