Yaban HayatÄ± Ekolojisi ve Yönetimi nedir? Ne iÅŸ yapar?
Yaban HayatÄ± Ekolojisi ve YÃ¶netimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼, Ã¶ÄŸrencilere omurgalÄ± yaban hayvanlarÄ±ndan kuÅŸlar, memeliler ve iÃ§ su balÄ±klarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere, amfibiler, sÃ¼rÃ¼ngenler ile bÃ¶cekler ve diÄŸer omurgasÄ±z yaban hayvanlarÄ±nÄ±n biyolojisi, ekolojisi, etolojisi ile orman, daÄŸ, step, sulak alan gibi ekosistemlerdeki baÅŸta flora olmak Ã¼zere diÄŸer bÃ¼tÃ¼n ekosistem bileÅŸenleri ile olan temel etkileÅŸimleri ile ilgili gerekli ve yeterli bilgileri Ã¶ÄŸretmeyi amaÃ§layan ve 'Yaban HayatÄ± MÃ¼hendisliÄŸi' unvanÄ±na sahip kiÅŸiler yetiÅŸtiren bir bÃ¶lÃ¼mdÃ¼r. Peki Yaban HayatÄ± Ekolojisi ve YÃ¶netimi mezunlarÄ± ne iÅŸ yapar?Â
Yaban HayatÄ± Ekolojisi ve YÃ¶netimi mezunlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸma alanlarÄ±;
Yaban hayatÄ± Ekolojisi ve YÃ¶netimi mezunlarÄ±, â€˜â€™Yaban HayatÄ± MÃ¼hendisliÄŸiâ€™â€™ unvanÄ±nÄ± alarak Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã‡Ã¶lleÅŸme ve Erozyonla MÃ¼cadele Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã‡evre YÃ¶netimi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi, Ä°zin ve Denetim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda ve yaban hayvanlarÄ± ile ilgili konularda Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulunulan kamuya ait diÄŸer birimlerde ayrÄ±ca, Ã¶zel sektÃ¶rden kiralanan Ã¶zel avlaklarÄ±n yanÄ±sÄ±ra, yine Ã¶zel sektÃ¶r tarafÄ±ndan iÅŸletilen yaban hayvan Ã¼retme tesislerinde, av turizmi ile ilgilenen seyahat acentalarÄ±nda, turizm ÅŸirketlerinde, veya doÄŸa koruma ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulunan sivil toplum alanlarÄ±nda gÃ¶rev alabilecekler.
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