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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

37 yıllık yol kavgası... Bu sokak kapanacak... Ya yaşam hakkı!

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
37 yıllık yol kavgası... Bu sokak kapanacak... Ya yaşam hakkı!

Çengelköy Çağdaş Çıkmazı’nda oturanlar, 37 yıldır kullandıkları yolun ‘inşaat alanında’ diye kapatılmasına, “Yaşam hakkımız yok ediliyor. Evimize girip çıkamayacağız, yangın olsa itfaiye giremeyecek” diye tepki gösterdi.

ARKADA KOT VAR

Çengelköy Çağdaş Sokak’ta bulunan 2300 metrekarelik arsanın sahibi Mehmet Aksay, yıllar önce buraya bir ev yaptı. İşadamı o dönem sokak sakinlerinin evlerine rahat girmesi için arsasının bir kısmının yol olarak kullanılmasına da izin verdi. Sokaktaki 4 evin sakinleri de bu alandan evlerine girip çıkıyorlardı. İşadamı geçen ay arazisine bina yapılması için yüklenici firma ile anlaştı. İnşaat çalışmaları ile sokağın kapatılacağını öğrenen mahalle sakinleri Üsküdar Belediyesi’ne başvurdu. Belediye yetkilileri arsanın özel mülk olması nedeniyle müdahale edemeyeceklerini söyledi. Sokaktaki 4 evin kapı çıkışlarının normalde bir arka sokak olan Çaprazlı Sokak’ta olması gerekiyordu. Ancak yaklaşık 15 metreyi bulan kot farkından dolayı ev sakinleri bu alanı kullanamadı.

37 yıllık yol kavgası... Bu sokak kapanacak... Ya yaşam hakkı

37 yıllık yollarını kapatıp ev yapacaklar

Mahalle sakinlerinden Rıfat Selvitopu, inşaat çalışmalarına tepki göstererek, 37 yıldır aynı yerde oturduğunu belirtip, şunları söyledi:

İTFAİYE GİREMEZ

“Kapımızın önü hep sokaktı. Biz arsa olduğunu yıllar sonra öğrendik. Şimdi arsa sahibi yeni bir bina yapacakmış. Bize yolun kapatılacağını, inşaata dahil edileceğini söylediler. Belediyeye defalarca şikâyette bulunduk. Olumlu yanıt alamadık. Evimizin elektriği ve kanalizasyonu kapatılacak yoldan geçiyor. Elektrik hattımız kapatıldı. Komşudan çektik. Kanalizasyon hattımız da kapatılacakmış. Nasıl olacak bilmiyoruz. İnşaat sahipleri evlerimizin önüne bir kaldırım bırakacaklarını söyledi. Sokağa araç girmesi lazım. Acil durumlarda itfaiye, ambulans giremeyecek.”

37 yıllık yol kavgası... Bu sokak kapanacak... Ya yaşam hakkı

BELEDİYE: YASAL

Üsküdar Belediyesi yetkilileri ise inşaat çalışmasının yasal olduğunu belirterek “Yol payı arsa sahibine aittir” açıklamasında bulundu. İnşaat alanında çalışan görevliler ise çalışmaların onaylanan projelere göre ilerlediğini söyledi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: KAMU YARARI GÖZETİLMELİDİR

Sema Kılıç (Avukat): Bu durum o sokakta yaşayan insanların yaşam hakları engeller. Uzun yıllardır yol olarak kullanılan bir alandan bahsediliyorsa burada kamu yararı oluşmuştur. Ara sokak olduğu için yerel belediye kamu yararı gözeterek yol payını istimlak edebilir. Ayrıca evlerin elektrik hatlarının tartışmalı yoldan geçmesi, hatların kesilmesi hakkı vermez. Çünkü elektrik şirketi ile ev sakinleri arasında sözleşme vardır. Altyapı düzenlemesi yapılmalıdır. Tartışmalı alan uzun yıllardır yol olarak kullanıldığı için bu insanların yolsuz kalması söz konusu olamaz. Anayasal olarak yaşam ihlali oluşur. Sosyal devlet anlayışı olan bir ülkede her bireyin bu hakları korunmalıdır.

37 yıllık yol kavgası... Bu sokak kapanacak... Ya yaşam hakkı

BELEDİYE BEDELİYLE İSTİMLAK ETSİN

Erhan Demirdizen (Şehir Planlamacısı): Burada iş belediyeye düşüyor. Çünkü yıllarca yol olarak kullanılmış, sokaktaki evler bu yola göre tasarlanmış. Belediye bedelini ödeyerek istimlak yapmalıdır. Ayrıca elektrik ve diğer hatlar mülk sahibinin arsasını kullanarak hat çekmiş. Yolun sahibi elektrik şirketine dava açabilir. Arsasını kullanma bedeli var. Sonuç olarak sokak sakinlerinin haklarını belediye korumalıdır.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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