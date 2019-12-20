Ya da nasıl yazılır? Yada mı ya da mı? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?
'Ya da' yazımı en çok merak edilen bağlaçlardan biri. Özellikle yazım hataları konusunda titiz davrananlar bu bağlacın nasıl yazıldığını araştırıyor. Peki, ya da nasıl yazılır? Yada mı ya da mı? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe dilinde bilhassa iki kelimenin yan yana gelip oluşturmuş olduğu yeni kelime veya kelime öbeklerinin nasıl yazılması gerektiği çok fazlaca karıştırılmaktadır. Türkçe dilinin yazım kılavuzuna uygun bir biçimde kullanılması konusunda dikkat edenler, ya da kelimesinin nasıl yazıldığını merak etmektedir.
Ya da Nasıl Yazılır?
Bu sözcüğün yada mı yoksa ya da mı şeklinde yazıldığı sorgulanmaktadır. Bu kelimenin doğru kullanışı ya da olarak tanımlanmıştır. Yani bitişik değil ayrı yazılması gerekir. Yada şeklinde yazılması yanlış kullanımdır.
Yada TDK'ya Göre Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?
TDK'ya göre bu kelime ''ya da'' şeklindedir.
Ya da Anlamı
Alternatif belirtmek manasına gelen ya da kelimesi, aynı önemde tutulan iki alternatifi veya bir diğer alternatifi anlatmak adına kullanılan bağlaçtır.
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