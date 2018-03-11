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    'Ya ben deli miyim ittifaka gireyim'

    Muammer ŞEN/DHA
    11.03.2018 - 00:58 | Son Güncelleme:

    SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karaman’da partisinin il başkanlığı kongresine katıldı. AK Parti ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’na değinerek şunları söyledi:

    “Ülkemizde büyük bir baskı var. Herkesin üzerinde bir endişe var. Niye? Acaba yakınlarıma zarar gelir mi, diye. Adalet mekanizması var. Birileri sahip çıkar size. Yo kimse sahip çıkamıyor. Hükümetin aleyhinde konuşanlar, yarın hapse atılıyor, işinden oluyor. Böyle bir ülke olmaz. Şimdiden ‘Gelin cumhur ittifakına katılın’ diyorlar. Ya ben deli miyim ki böyle bir mesuliyetin altına gireyim. Bizim hangi beklentilerimiz varmış da kaç bakanlık, kaç milletvekili? Bu millet 20 değil 120 değil 250 milletvekilliğine bile satılamaz. Bunu herkes bilsin.” Karamollaoğlu, ülke sorunlarının hükümetin gündeminde olmadığını belirterek Karamollaoğlu, “Ülkemiz oldukça karışık bir dönemden geçiyor. Kiminle ülke meselelerini görüşmeye kalksak, her birinin çok ama çok ciddi problemlerle karşı karşıya olduğuna şahit oluyoruz. Öbür taraftan da dönüp bu ülkeyi yönetenlere bakıyoruz. Hikmet-i ilahi, bu problemlerin neredeyse hiçbirisi gündemlerinde yok” dedi. 

    Etiketler: Saadet Partisi , Temel Karamollaoğlu , gazetehaberleri , gündem
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