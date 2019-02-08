‘Ya AB bize ya biz AB’ye katılacağız’
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün AB üye ülkeleri misyon şefi yardımcılarını kabul etti.
“Bitmeyen bir şarkının devam ettiğini” söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: “Manas Destanı dünyada bilinen en uzun destandır. 500 bin beyit. Manas’tan beri okuyorlar, henüz bitiremediler. Bizim üyelik yolculuğumuz o kadar uzun değil. İnşallah, günün birinde ya Avrupa Birliği bize katılacak ya da biz Avrupa Birliği’ne katılacağız. Neticede İstanbul, Ankara değil ama İstanbul’da Türkiye için ekonomik merkezdir. İstanbul Türkiye’nin ticari baş şehri dersek yanlış olmaz.”
Yıldırım daha sonra Dünya Kanser Haftası sebebiyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret etti, tedavi gören Edanur Güneş’in doğum günü kutlamasına katıldı. Yıldırım, kanserin mücadele edilerek artık üstesinden gelinebilecek bir hastalık şekline dönüştüğünü belirterek “Sağlık bakımından ülkemiz, gururla söyleyebilirim ki, çok daha iyi durumda” dedi.
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