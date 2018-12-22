Ya 3 Mart’ta istifa ya da başkan olarak kampanya
PARTİSİNİN İstanbul adayı olacak TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın seçim sürecinde görevinden istifa edip etmeyeceği son bir haftada yoğun tartışmalara neden oldu.
Partideki bazı hukukçular, Yıldırım’ın Meclis Başkanı olarak seçime katılmaması ve uygun gördüğü bir zaman diliminde istifa etmesinin doğru olacağı yönünde görüş dile getirdiler. Bazı milletvekillerinin eski seçimlerden örnekler vererek, istifa etmesi gerektiğine, aksi durumda seçimin tartışmalı hale geleceğine ilişkin rapor hazırladığı da öğrenildi.
MARTTA VEDAYA YAKIN
Meclis Başkanı’nın, İstanbul adaylığının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı zaman istifa etmesi görüşünden uzaklaştığı konuşuluyor. Yıldırım’ın, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takviminde belediye başkana aday listelerinin 3 Mart’ta kesinleşmesine kadar görevini sürdüreceği, istifa kararı alması durumunda, bu tarihten hemen sonra istifa edeceği öne sürüldü. Yıldırım’ın istifa etmeden kampanyasını başkan olarak sürdürmesinin düşük bir olasılık olarak gündemde olduğu da belirtiliyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli de bu yönde görüş belirtmişti. Yıldırım’ın, istifasıyla ilgili tartışmalardan rahatsız olduğu, bir an önce istifa etmesi gerektiğine ilişkin kendi partisindeki bazı değerlendirmeleri aceleci bulduğu, Meclis makamının biran önce boşaltılmasına dönük bu çabaları, başkan seçilmek isteyenlerin çabası olarak değerlendirdiği de kulislerde konuşuluyor.
İSTANBUL MESAİSİ
Erdoğan ile Yıldırım, önceki gün İstanbul’da gözlerden uzak bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, İstanbul’un ilçe adayları ve seçim programı üzerine değerlendirme yapıldığı öne sürüldü.
BAHÇELİ İLE 17 DAKİKA
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım dün bütçe görüşmelerinden önce MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti. 17 dakika süren görüşme sonrası Yıldırım, “Ziyaretimi merak ediyorsunuz. Bu ziyaretin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz TBMM Başkanı seçildiğimizde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle de Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mesele bundan ibaret” dedi. Bahçeli bir açıklama yapmadı.
63 YAŞ SÜRPRİZİ
- Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul programının ardından önceki akşam geldiği Ankara’da, bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis’te iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti. 63 yaşına giren Meclis Başkanı Binali Yıldırım için AK Parti milletvekilleri doğum günü sürprizi yaptı. Yıldırım, iktidar kulisini ziyaretinde AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlatılan ve üzerinde “İyi ki doğdun Meclis Başkanım” yazılı pastanın önce mumlarını söndürdü, ardından da pastayı kesip milletvekillerine ikram etti.
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