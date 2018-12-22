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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Ya 3 Mart’ta istifa ya da başkan olarak kampanya

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Ya 3 Mart’ta istifa ya da başkan olarak kampanya

PARTİSİNİN İstanbul adayı olacak TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın seçim sürecinde görevinden istifa edip etmeyeceği son bir haftada yoğun tartışmalara neden oldu.

Partideki bazı hukukçular, Yıldırım’ın Meclis Başkanı olarak seçime katılmaması ve uygun gördüğü bir zaman diliminde istifa etmesinin doğru olacağı yönünde görüş dile getirdiler. Bazı milletvekillerinin eski seçimlerden örnekler vererek, istifa etmesi gerektiğine, aksi durumda seçimin tartışmalı hale geleceğine ilişkin rapor hazırladığı da öğrenildi.

MARTTA VEDAYA YAKIN

Meclis Başkanı’nın, İstanbul adaylığının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı zaman istifa etmesi görüşünden uzaklaştığı konuşuluyor. Yıldırım’ın, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takviminde belediye başkana aday listelerinin 3 Mart’ta kesinleşmesine kadar görevini sürdüreceği, istifa kararı alması durumunda, bu tarihten hemen sonra istifa edeceği öne sürüldü. Yıldırım’ın istifa etmeden kampanyasını başkan olarak sürdürmesinin düşük bir olasılık olarak gündemde olduğu da belirtiliyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli de bu yönde görüş belirtmişti. Yıldırım’ın, istifasıyla ilgili tartışmalardan rahatsız olduğu, bir an önce istifa etmesi gerektiğine ilişkin kendi partisindeki bazı değerlendirmeleri aceleci bulduğu, Meclis makamının biran önce boşaltılmasına dönük bu çabaları, başkan seçilmek isteyenlerin çabası olarak değerlendirdiği de kulislerde konuşuluyor.

İSTANBUL MESAİSİ

Erdoğan ile Yıldırım, önceki gün İstanbul’da gözlerden uzak bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, İstanbul’un ilçe adayları ve seçim programı üzerine değerlendirme yapıldığı  öne sürüldü.  

BAHÇELİ İLE 17 DAKİKA

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım dün bütçe görüşmelerinden önce MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti. 17 dakika süren görüşme sonrası Yıldırım, “Ziyaretimi merak ediyorsunuz. Bu ziyaretin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz TBMM Başkanı seçildiğimizde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle de Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mesele bundan ibaret” dedi. Bahçeli bir açıklama yapmadı.

 63 YAŞ SÜRPRİZİ

Ya 3 Mart’ta istifa ya da başkan olarak kampanya

- Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul programının ardından önceki akşam geldiği Ankara’da, bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis’te iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti. 63 yaşına giren Meclis Başkanı Binali Yıldırım için AK Parti milletvekilleri doğum günü sürprizi yaptı. Yıldırım, iktidar kulisini ziyaretinde AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlatılan ve üzerinde “İyi ki doğdun Meclis Başkanım” yazılı pastanın önce mumlarını söndürdü, ardından da pastayı kesip milletvekillerine ikram etti.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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